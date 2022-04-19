乌克兰战争：为什么暴行无可避免？

（德国之声中文网）战争是残酷的，而且肮脏。使用现代精准武器，以微创手术的方式，尽量避免平民伤亡，定点击毁军事目标？想法很诱人，但不是现实，至少迄今还没有人看到过这样的战争。然而，战争一定要像在乌克兰那样，充满了对人类的蔑视？士兵一定要射杀平民？一定要强暴妇女？

用"是"来回答，大概是难以接受、但却是唯一正确的答案。"我还从未见到过参战方杜绝残忍手段，无论他们的道德观怎样高尚。"心灵创伤研究者艾伯特这样说，他是康斯坦萨大学医学心理和行为神经学退休教授，目前在继续他的科研项目：心灵创伤及其后果。他曾在阿富汗、索马里和乌干达进行过大量田野调查、收集数据。

为什么人们在战争中做出平时想都不会想的行为？现在就用实例来回答这个问题。

心灵创伤研究者艾伯特教授

杀人：很有乐趣

一个无人飞行器拍摄的视频流传很广，一排俄式坦克正在空荡荡的布察大街上，一个人推着自行车在离坦克很远的地方通过一处十字路口。坦克数次射击，推自行车的人倒下。为什么这样做？艾伯特解释说有两个可能。第一个可能，坦克里的士兵认为自己受到威胁，因为推自行车的人很可能突然间发射反坦克炮弹。

第二个可能，对很多人而言很难理解："射杀别人有乐趣"，艾伯特说，在他们认知里，士兵射杀的不是人类，而是害虫，这也是对士兵平时教育灌输的结果，士兵精准射击是一种有乐趣的行为。一辆坦克里总有几名士兵，会出现这种情况："唉，看见吗，我射得有多准。棒！"艾伯特说，他们只关注射击目标，而不是人。"玩电子游戏的人知道，这是带来乐趣的事情。"

艾伯特说，在卢旺达，犯有民族杀戮罪的人告诉他，就像海洛因的效果，人们处在恍惚、沸腾的情绪当中。

一个推自行车的人在马里乌波尔市

强暴：胜者的权利

报道的强奸案例并非是例外。有一个报道称，士兵先射杀了男性，然后强奸女性，之后该女子在院子里安葬了自己的男人。

为什么做这样的事情？平民没有攻击任何人，不对任何人构成威胁。

经常有人说，强奸是一种战争武器。艾伯特说，把强奸当作武器的人只占一成，将官下令强奸妇女，旨在使对手投降，是极少数例子。他在世界各大洲与士兵交谈，询问他们强奸女性的动机时，大多数人告诉他，指挥官会睁只眼、闭只眼容忍这样的行为，但没有下令。

打完一仗后，士兵需要享乐，于是，"强奸成了胜者的权利"，艾伯特这样解释士兵强奸的动机。年轻人告诉他，"更想有一个爱情关系，但没有。于是，可能的东西，我们就取过来了。"艾伯特认为，战争中的强奸行为不是命令或残忍所致，更多的因素是性冲动和快感。

不过，其他科学工作者有不同的观点，他们认为，强奸是性暴力，不是性生活的一种方式。妇女权益与救助组织"世界医学"（Medica Mondiale）自上世纪九十年代开始致力于帮助受到战争磨难的妇女。它的发起人是妇科医生豪瑟尔（Monika Hauser）。该组织的网页写道，"战争中，男性更加刻意强调对所谓弱势性别的占有欲"，强奸是侮辱对手的象征，因为他无力保护自己的女人。

俄乌战争中有这样的例子：母亲和女儿同时被强奸，或母亲看着女儿被强暴。艾伯特说，酷刑从这里开始，"以最残酷的方式，给敌人上刑，难以置信的是，居然能想出这么多办法，毫无边界。"他说，看到别人痛苦而感到快乐，肇事者通过对方的痛苦发泄其仇恨、愤怒之情。

布察的死难者

抢劫："猎人的快感"

有报道称，俄罗斯士兵大量抢劫了乌克兰的贵重物品，不仅在私宅，也在商店。监督录像显示，俄罗斯士兵包装这些物品、把它们寄回家乡。同其它行为相比，抢劫算是较轻的犯罪行为，但它却显示，道德、法制、法律和规则在战争中似乎失去效力。

艾伯特称以上行为是"强盗暴力"。抢劫的洗衣机或者苹果手机被看作是鼓励和奖赏，一般情况下，这种行为会受到惩罚，但这里制裁机制也已失效。

艾伯特认为，俄国人从一开始便怀有夺回顿巴斯地下矿藏以及重工业设施的念头，于是，拿走洗衣机不算什么。至于其它抢劫动机，艾伯特认为，是猎人打猎的快感：并非一定是猎物，打猎本身就够刺激。

乌克兰首都基辅附近

怎样制止暴行？

最终人们应该回答的问题是：有没有制止这类暴行的可能？心理学家艾伯特说，"人们不该容忍这类暴行。但这是战争，最好是不要打仗。我们能够限制战争吗？"他总结道，"我们可以通过信息传播来限制战争"，这也是新闻工作者的职责：报道真实情况。问题只是：怎样才能争取到读者？

观看视频 02:49 惊魂未定的布查民众

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