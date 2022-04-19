 乌克兰战争：为什么暴行无可避免？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

乌克兰战争：为什么暴行无可避免？

强奸、抢劫、射杀平民：每天从乌克兰不断传来俄军的暴行。然而，士兵从事这类暴行的动机是什么？

Ukraine Krieg mögliche Kriegsverbrechen in Butscha

俄军撤退后布察

DW.COM

布查（Bucha）慘案震撼世界，當地政府正努力讓這座千瘡百孔的城市復甦，但目前仍要求居民暫時先不要重返家園。德國之聲專訪布查市長，請他講述當地最新情況。

（德国之声中文网）战争是残酷的，而且肮脏。使用现代精准武器，以微创手术的方式，尽量避免平民伤亡，定点击毁军事目标？想法很诱人，但不是现实，至少迄今还没有人看到过这样的战争。然而，战争一定要像在乌克兰那样，充满了对人类的蔑视？士兵一定要射杀平民？一定要强暴妇女？

用"是"来回答，大概是难以接受、但却是唯一正确的答案。"我还从未见到过参战方杜绝残忍手段，无论他们的道德观怎样高尚。"心灵创伤研究者艾伯特这样说，他是康斯坦萨大学医学心理和行为神经学退休教授，目前在继续他的科研项目：心灵创伤及其后果。他曾在阿富汗、索马里和乌干达进行过大量田野调查、收集数据。

为什么人们在战争中做出平时想都不会想的行为？现在就用实例来回答这个问题。

Deutschland Thomas Elbert

心灵创伤研究者艾伯特教授

杀人：很有乐趣

一个无人飞行器拍摄的视频流传很广，一排俄式坦克正在空荡荡的布察大街上，一个人推着自行车在离坦克很远的地方通过一处十字路口。坦克数次射击，推自行车的人倒下。为什么这样做？艾伯特解释说有两个可能。第一个可能，坦克里的士兵认为自己受到威胁，因为推自行车的人很可能突然间发射反坦克炮弹。

第二个可能，对很多人而言很难理解："射杀别人有乐趣"，艾伯特说，在他们认知里，士兵射杀的不是人类，而是害虫，这也是对士兵平时教育灌输的结果，士兵精准射击是一种有乐趣的行为。一辆坦克里总有几名士兵，会出现这种情况："唉，看见吗，我射得有多准。棒！"艾伯特说，他们只关注射击目标，而不是人。"玩电子游戏的人知道，这是带来乐趣的事情。"

艾伯特说，在卢旺达，犯有民族杀戮罪的人告诉他，就像海洛因的效果，人们处在恍惚、沸腾的情绪当中。

Ukraine Krieg Zerstörung in Mariupol

一个推自行车的人在马里乌波尔市

强暴：胜者的权利

报道的强奸案例并非是例外。有一个报道称，士兵先射杀了男性，然后强奸女性，之后该女子在院子里安葬了自己的男人。

为什么做这样的事情？平民没有攻击任何人，不对任何人构成威胁。

经常有人说，强奸是一种战争武器。艾伯特说，把强奸当作武器的人只占一成，将官下令强奸妇女，旨在使对手投降，是极少数例子。他在世界各大洲与士兵交谈，询问他们强奸女性的动机时，大多数人告诉他，指挥官会睁只眼、闭只眼容忍这样的行为，但没有下令。

打完一仗后，士兵需要享乐，于是，"强奸成了胜者的权利"，艾伯特这样解释士兵强奸的动机。年轻人告诉他，"更想有一个爱情关系，但没有。于是，可能的东西，我们就取过来了。"艾伯特认为，战争中的强奸行为不是命令或残忍所致，更多的因素是性冲动和快感。

不过，其他科学工作者有不同的观点，他们认为，强奸是性暴力，不是性生活的一种方式。妇女权益与救助组织"世界医学"（Medica Mondiale）自上世纪九十年代开始致力于帮助受到战争磨难的妇女。它的发起人是妇科医生豪瑟尔（Monika Hauser）。该组织的网页写道，"战争中，男性更加刻意强调对所谓弱势性别的占有欲"，强奸是侮辱对手的象征，因为他无力保护自己的女人。

俄乌战争中有这样的例子：母亲和女儿同时被强奸，或母亲看着女儿被强暴。艾伯特说，酷刑从这里开始，"以最残酷的方式，给敌人上刑，难以置信的是，居然能想出这么多办法，毫无边界。"他说，看到别人痛苦而感到快乐，肇事者通过对方的痛苦发泄其仇恨、愤怒之情。

Ukraine Krieg mögliche Kriegsverbrechen in Butscha

布察的死难者

抢劫："猎人的快感"

有报道称，俄罗斯士兵大量抢劫了乌克兰的贵重物品，不仅在私宅，也在商店。监督录像显示，俄罗斯士兵包装这些物品、把它们寄回家乡。同其它行为相比，抢劫算是较轻的犯罪行为，但它却显示，道德、法制、法律和规则在战争中似乎失去效力。

艾伯特称以上行为是"强盗暴力"。抢劫的洗衣机或者苹果手机被看作是鼓励和奖赏，一般情况下，这种行为会受到惩罚，但这里制裁机制也已失效。

艾伯特认为，俄国人从一开始便怀有夺回顿巴斯地下矿藏以及重工业设施的念头，于是，拿走洗衣机不算什么。至于其它抢劫动机，艾伯特认为，是猎人打猎的快感：并非一定是猎物，打猎本身就够刺激。

Ukraine Krieg mögliche Kriegsverbrechen in Butscha

乌克兰首都基辅附近

怎样制止暴行？

最终人们应该回答的问题是：有没有制止这类暴行的可能？心理学家艾伯特说，"人们不该容忍这类暴行。但这是战争，最好是不要打仗。我们能够限制战争吗？"他总结道，"我们可以通过信息传播来限制战争"，这也是新闻工作者的职责：报道真实情况。问题只是：怎样才能争取到读者？

观看视频 02:49

惊魂未定的布查民众

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

A man walks near a residential building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 17, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

德语媒体:欧俄两败俱伤 中美渔翁得利? 19.04.2022

《南德意志报》担心，随着乌克兰战争的延续，全世界都告别了和平发展的时代，包括中美俄欧在内，不同阵营之间不再互相信任。《维也纳报》则认为，这场冲突的输家是俄罗斯和欧洲，渔翁得利的则是中国和美国。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MARIUPOL, DONETSK REGION, UKRAINE - APRIL 15, 2022: Local residents walk in a street with T-80BV tanks in the background. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine. Sergei Bobylev/TASS]

乌军坚持战斗 莫斯科指责基辅禁止士兵投降 17.04.2022

当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。

A Ukrainian serviceman walks on a destroyed Russian fighting vehicle in Bucha, Ukraine, Thursday, April 7, 2022. (AP Photo/Vadim Ghirda)

事实核查：关于俄乌战争的假新闻清单 19.04.2022

篡改的照片、虚假的声明、国家宣传和深伪视频都是俄罗斯和乌克兰之间战争的一部分。我们驳斥一些例子，并告诉你如何看穿它们。

广告

媒体看中国

满目疮痍的马里乌波尔

德语媒体:欧俄两败俱伤 中美渔翁得利?

《南德意志报》担心，随着乌克兰战争的延续，全世界都告别了和平发展的时代，包括中美俄欧在内，不同阵营之间不再互相信任。《维也纳报》则认为，这场冲突的输家是俄罗斯和欧洲，渔翁得利的则是中国和美国。  