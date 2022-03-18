乌克兰战争下 日本安全政策面临转变

（德国之声中文网）在俄罗斯2014年进攻乌克兰的时候，日本的反应不冷不热。但这次东京与西方盟友步调一致，祭出了前所未有的制裁措施和强硬的表态，甚至还提供了非致命性的军事装备援助。

此次危机已经对日本国内就安全防卫支出和能力的讨论产生了影响。“过去，日本被批评用钱买出路，只出钱而不直接涉入任何危机”，法国智库战略研究基金会的亚洲问题专家尼科（Valerie Niquet）对法新社说，而这一次，日本则“着力强调自己作了什么，来显示他们并非一味坐视、观望势态发展”。

华盛顿智库美国进步中心（Center for American Progress）的资深研究员哈里斯（Tobias Harris）认为，日本采取诸如个人制裁等行动的速度“令人刮目相看”，远超出其对东京政府的之前的设想。日本对俄罗斯寡头实施了制裁，冻结了俄罗斯银行的资产，还取消了俄罗斯的贸易最惠国待遇。

这一部分是因为此次冲突超乎寻常的严重性，但此外还有一些其它因素的作用，包括长期以来寻求与莫斯科保持密切关系的前首相安倍晋三已经卸任。

东京的反战示威集会

2020年因健康原因辞职的安倍曾希望同俄罗斯保持良好关系，能有助于在日俄北方四岛领土争议上取得突破。现在安倍下台，主权纠纷的僵局未解，日本新政府在对俄态度上少了些羁绊。但同时出于对能源需求的担忧，东京迄今并未退出与俄罗斯的能源合作项目。

对日本来说，更大的隐忧是中国。中国在地区的权力诉求不断增长，包括渴望“统一”台湾以及对争议岛屿钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权声索。

天普大学东京分校的政治学客座教授布朗（James D.J. Brown）指出，过去，日本担心对俄罗斯的过激行动可能导致莫斯科投向北京的怀抱，但“现在情况完全调转”，目前的观点是日本必须对俄态度强硬，否则就是开了一个不好的先例，或许会让中国认为可以效法俄罗斯。

从短期看，预计日本将在今年晚些时候发布的国家安全战略中彻底修改其对俄罗斯的立场。“毫无疑问，俄罗斯将被表述为威胁”，尼科说，在2013年发布的上一版中，俄罗斯即便没有被视为一个机会，也肯定不是一个威胁，“这将彻底改变”。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



乌克兰战争可能会增加那些呼吁增加国防开支的人士的底气。日本执政的自民党在去年的选战中制定了一个长期目标，即把国防预算从传统的占GDP比例的1%提高到超过2%。布朗认为，这一目标现在有了现实推进的可能。

鉴于和平宪法的限制，关于日本军队获得诸如攻击型无人机等可进行首次打击的攻击能力的讨论一直存在争议。“然而对那些希望日本有更强大的国防力量的人士来说，来自乌克兰的画面对他们是有帮助的”，哈里斯说。

更具争议性的是，在包括安倍在内的国会议员建议考虑 "核共享"的可能性之后，日本执政党将就核威慑进行讨论。但至少在目前，这一选项还显得过于遥远。

日本仍依赖美国的核保护伞，长期以来的政策禁止其制造、取得或拥有核武器。在一个经受了广岛和长崎核爆灾难的国家，对这一议题的讨论显示出乌克兰战争影响之深远。哈里斯说：“我想，我们还没有看到这场战争对日本国内讨论会产生怎样的全面影响。”

（法新社）

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