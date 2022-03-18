乌克兰战争下 日本安全政策面临转变

日本对俄罗斯入侵乌克兰做出的强硬反应打破了该国一贯以来的做法。分析人士认为，乌克兰战争可能让日本的国防战略得到重塑，以应对中国在这一地区的扩张。
（德国之声中文网）在俄罗斯2014年进攻乌克兰的时候，日本的反应不冷不热。但这次东京与西方盟友步调一致，祭出了前所未有的制裁措施和强硬的表态，甚至还提供了非致命性的军事装备援助。
此次危机已经对日本国内就安全防卫支出和能力的讨论产生了影响。“过去，日本被批评用钱买出路，只出钱而不直接涉入任何危机”，法国智库战略研究基金会的亚洲问题专家尼科（Valerie Niquet）对法新社说，而这一次，日本则“着力强调自己作了什么，来显示他们并非一味坐视、观望势态发展”。
华盛顿智库美国进步中心（Center for American Progress）的资深研究员哈里斯（Tobias Harris）认为，日本采取诸如个人制裁等行动的速度“令人刮目相看”，远超出其对东京政府的之前的设想。日本对俄罗斯寡头实施了制裁，冻结了俄罗斯银行的资产，还取消了俄罗斯的贸易最惠国待遇。
这一部分是因为此次冲突超乎寻常的严重性，但此外还有一些其它因素的作用，包括长期以来寻求与莫斯科保持密切关系的前首相安倍晋三已经卸任。
2020年因健康原因辞职的安倍曾希望同俄罗斯保持良好关系，能有助于在日俄北方四岛领土争议上取得突破。现在安倍下台，主权纠纷的僵局未解，日本新政府在对俄态度上少了些羁绊。但同时出于对能源需求的担忧，东京迄今并未退出与俄罗斯的能源合作项目。
对日本来说，更大的隐忧是中国。中国在地区的权力诉求不断增长，包括渴望“统一”台湾以及对争议岛屿钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的主权声索。
天普大学东京分校的政治学客座教授布朗（James D.J. Brown）指出，过去，日本担心对俄罗斯的过激行动可能导致莫斯科投向北京的怀抱，但“现在情况完全调转”，目前的观点是日本必须对俄态度强硬，否则就是开了一个不好的先例，或许会让中国认为可以效法俄罗斯。
从短期看，预计日本将在今年晚些时候发布的国家安全战略中彻底修改其对俄罗斯的立场。“毫无疑问，俄罗斯将被表述为威胁”，尼科说，在2013年发布的上一版中，俄罗斯即便没有被视为一个机会，也肯定不是一个威胁，“这将彻底改变”。
乌克兰战争可能会增加那些呼吁增加国防开支的人士的底气。日本执政的自民党在去年的选战中制定了一个长期目标，即把国防预算从传统的占GDP比例的1%提高到超过2%。布朗认为，这一目标现在有了现实推进的可能。
鉴于和平宪法的限制，关于日本军队获得诸如攻击型无人机等可进行首次打击的攻击能力的讨论一直存在争议。“然而对那些希望日本有更强大的国防力量的人士来说，来自乌克兰的画面对他们是有帮助的”，哈里斯说。
更具争议性的是，在包括安倍在内的国会议员建议考虑 "核共享"的可能性之后，日本执政党将就核威慑进行讨论。但至少在目前，这一选项还显得过于遥远。
日本仍依赖美国的核保护伞，长期以来的政策禁止其制造、取得或拥有核武器。在一个经受了广岛和长崎核爆灾难的国家，对这一议题的讨论显示出乌克兰战争影响之深远。哈里斯说：“我想，我们还没有看到这场战争对日本国内讨论会产生怎样的全面影响。”
（法新社）
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