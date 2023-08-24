 乌克兰总统顾问：我们在接近胜利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2023

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时政风云

乌克兰总统顾问：我们在接近胜利

乌克兰周四迎来战火中的第二个独立日，德国领导人重申了对基辅的支持。尽管反攻进展缓慢，乌总统顾问耶尔马克告诉DW，他对胜利充满信心。

乌克兰独立日，基辅市中心的俄军坦克残骸

乌克兰独立日，基辅市中心的俄军坦克残骸

（德国之声中文网）8月24日是乌克兰的独立日。鉴于持续面临俄罗斯空袭的危险，基辅市长克里奇科（Vitali Klitschko）下令禁止举行大规模的庆祝活动。当局将被击毁的俄军坦克残骸排列在基辅市中心的林荫大道上，供人参观。

乌克兰独立日之际，该国总统办公室主任、泽连斯基的顾问安德烈·耶尔马克（Andriy Yermak）接受德国之声专访表示，乌克兰人正显示出"空前的团结"。

乌克兰总统顾问耶尔马克

乌克兰总统顾问耶尔马克

"不要忘记，（战争）一开始人们都说我们只能坚持3天，后来又说7个月。现在已经过去一年半了，我们不仅在保卫自己，而且在解放我们的领土。"耶尔马克说："我认为，我们在接近胜利。"

他强调，乌克兰将战斗不息，直到收复被占领的最后一寸领土。但他也承认，"没有人直到这一阶段会持续多久"。

谈到与俄罗斯进行谈判以结束战争的可能性，耶尔马克说："众所周知，我们的立场很明确：只要俄罗斯军队仍在我们的领土上，任何谈判都无从谈起。"

他承认，乌克兰军队的反攻进展不如人们所期待，主要是因为俄军布下了密集的地雷，而乌克兰的武器装备不足。

乌克兰反攻战步履维艰

军力部署失误？

耶尔马克对基辅获得的国际支持表达了感谢。"德国已成为我们最大的支持方之一，最近我们看到德国外长和总理做出了有力的表态。"

德国总理肖尔茨在社交媒体X（原推特）上用英文发贴对乌克兰总统泽连斯基表示："今天你们欢庆国家的独立和自由，这正是你们整个国家在抗击俄罗斯残暴侵略的英勇斗争中所捍卫的价值。我们钦佩你们的勇气和强大。"

德国外长贝尔博克同一天也发推称，一年半来，普京对乌克兰城市狂轰滥炸，而战争持续的每一天，都在提醒"我们有义务尽全力让乌克兰和我们一样能重新生活在和平中。"

泽连斯基周四对有关乌克兰在反击作战中兵力分配不当的批评做出回应。"有哪个专家知道，有多少人，有多少占领军在东部吗？--大约20万！"泽连斯基在基辅的一场新闻发布会上反驳了有关批评。他说，俄军就是在等待乌克兰方面在某些前沿防线有所放松，伺机反扑。"我们不会放弃哈尔科夫、顿巴斯、巴甫洛赫拉德和第聂伯罗。这是正确的。"

战事持续，乌克兰为过冬做准备

此前《纽约时报》报道援引匿名的美国军方人士和其他专家称，乌克兰没有把足够的部队集中到南部，以至于向亚速海方向的推进受阻。有关专家建议基辅军事领导层改变其现有策略。

目前乌克兰东部和南部的战线总长约800公里。此外乌克兰军队还要驻守其它俄乌边界段，包括在东部城市哈尔科夫和苏梅附近，同时驻防同白俄罗斯的漫长边界。

 

（综合报道）

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