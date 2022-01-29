乌克兰总统：西方不要借由俄乌局势制造恐慌

（德国之声中文网）乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）周五（1月28日）在一场面对国际媒体的新闻发布会上呼吁西方，不要因与俄罗斯的紧张关系而制造「恐慌」。他称这会促使资本外流，进一步损害乌克兰长期以来脆弱的经济。泽伦斯基指出：「我们不需要这种恐慌，这让乌克兰人损失惨重。」

虽然他没有否定与俄罗斯发生军事冲突的可能性，但泽伦斯基在前一晚与美国总统拜登（Joe Biden）通话时，提到白宫过分强调大规模战争的风险是一个「错误」。他也补充道：「我不认为现在的局势比以前更紧张，不过，我指的不是情势不会升级。」

俄罗斯的势力目前已经对乌克兰形成包围态势 理由是北约的不断扩张（资料图片）

俄罗斯：美国的提案比北约更好

周五稍早，俄罗斯对美国发出的书面建议表示了某种程度的认同，以回应其一系列的最后通牒。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）说，美国发出的替代方案比北约的更好。这些回应是针对俄罗斯本周稍早就北约自1997年以来的扩张所发出的最后通牒。

俄罗斯在其与乌克兰的边界附近集结了超过10万名士兵。美国和欧洲先前曾警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，将产生「严重的后果」。

目前还不清楚美国到底提出了什么北约所缺少的条件，但美国一直坚持对北约盟国的义务，并表示北约的扩张和武力态势是不可谈判的。

美国驻俄罗斯大使沙利文（John Sullivan）表示，华盛顿 提出的替代方案包括对欧洲的军事演习和导弹的限制。据他所称，美国现在正在等待莫斯科的书面答复。沙利文认为，在乌克兰附近驻扎的部队是谈判策略中令人无法接受的一部分：「如果我把枪放在桌子上，说我是为了和平而来，这就是威胁。」

拉夫罗夫说，美国的提案在他所说的「次要问题 」上有「理性的本质」。他称这「几乎是一个外交专利性的例子"」，同时他也将北约的回覆描述为理想化：「我为写这些文字的人感到有些羞愧」。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



俄罗斯还说了什么？

对于针对普京（Vladimir Putin）的制裁以及将该国从被称为SWIFT的国际银行交易系统中切断的计划，拉夫罗夫也提出警告，称这将相当于切断外交关系。此外，他还预计将在未来几周与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面。

欧洲领导人还说了什么？

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周五与普京通话，试图敦促他走向外交途径。克里姆林宫向马克龙覆述了俄罗斯的不满，即北约没有认真对待俄罗斯的要求，而爱丽舍宫则强调俄国应在后果或外交之间做出选择，为后者留下了一条道路。

英国国防部长华莱士（Ben Wallace）正在布鲁塞尔为乌克兰争取支持。华莱士此前曾撰文支持乌克兰，英国也曾向乌克兰提供武器。

德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）在接受路透社采访时说，他认为俄罗斯还没有作出进攻的决定。卡尔向路透社表示，这场危机的发展可能千变万化。

白俄罗斯领导人卢卡申科（Alexander Lukashenko）周五发表讲话称，只有在白俄罗斯或俄罗斯受到攻击的情况下才有可能发生战争。白俄罗斯目前正在接待俄罗斯军队，并与俄罗斯进行战争演习。

在中欧，匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）说他的国家将寻求更多的俄罗斯天然气，因为该国面临着供应紧张的问题。匈牙利外长西雅尔多（Peter Szijjarto）周五在一场新闻发布会上说，美国已经提出在该国临时部署更多的部队，并称匈牙利国防部正在讨论这个议题。

斯洛伐克外长科尔科克（Ivan Korcok）在为自由派日报《Sme》撰写的专栏文章中证实，与乌克兰接壤的斯洛伐克正在进行接收北约部队的谈判，「以加强其防御」。与此同时，俄罗斯军舰正在黑海进行演习。

观看视频 05:00 乌克兰民兵加紧训练 “决不让俄罗斯轻易得逞”

（路透社、法新社）

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