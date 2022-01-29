乌克兰总统：西方不要借由俄乌局势制造恐慌

乌克兰总统泽伦斯基说，西方国家和媒体渲染其与俄罗斯冲突的方式将「使乌克兰人付出沉重的代价」，又称拜登总统的强硬言辞是一个「错误」。
（德国之声中文网）乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）周五（1月28日）在一场面对国际媒体的新闻发布会上呼吁西方，不要因与俄罗斯的紧张关系而制造「恐慌」。他称这会促使资本外流，进一步损害乌克兰长期以来脆弱的经济。泽伦斯基指出：「我们不需要这种恐慌，这让乌克兰人损失惨重。」
虽然他没有否定与俄罗斯发生军事冲突的可能性，但泽伦斯基在前一晚与美国总统拜登（Joe Biden）通话时，提到白宫过分强调大规模战争的风险是一个「错误」。他也补充道：「我不认为现在的局势比以前更紧张，不过，我指的不是情势不会升级。」
俄罗斯的势力目前已经对乌克兰形成包围态势 理由是北约的不断扩张（资料图片）
周五稍早，俄罗斯对美国发出的书面建议表示了某种程度的认同，以回应其一系列的最后通牒。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）说，美国发出的替代方案比北约的更好。这些回应是针对俄罗斯本周稍早就北约自1997年以来的扩张所发出的最后通牒。
俄罗斯在其与乌克兰的边界附近集结了超过10万名士兵。美国和欧洲先前曾警告，如果俄罗斯入侵乌克兰，将产生「严重的后果」。
目前还不清楚美国到底提出了什么北约所缺少的条件，但美国一直坚持对北约盟国的义务，并表示北约的扩张和武力态势是不可谈判的。
美国驻俄罗斯大使沙利文（John Sullivan）表示，华盛顿 提出的替代方案包括对欧洲的军事演习和导弹的限制。据他所称，美国现在正在等待莫斯科的书面答复。沙利文认为，在乌克兰附近驻扎的部队是谈判策略中令人无法接受的一部分：「如果我把枪放在桌子上，说我是为了和平而来，这就是威胁。」
拉夫罗夫说，美国的提案在他所说的「次要问题 」上有「理性的本质」。他称这「几乎是一个外交专利性的例子"」，同时他也将北约的回覆描述为理想化：「我为写这些文字的人感到有些羞愧」。
对于针对普京（Vladimir Putin）的制裁以及将该国从被称为SWIFT的国际银行交易系统中切断的计划，拉夫罗夫也提出警告，称这将相当于切断外交关系。此外，他还预计将在未来几周与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面。
法国总统马克龙（Emmanuel Macron）周五与普京通话，试图敦促他走向外交途径。克里姆林宫向马克龙覆述了俄罗斯的不满，即北约没有认真对待俄罗斯的要求，而爱丽舍宫则强调俄国应在后果或外交之间做出选择，为后者留下了一条道路。
英国国防部长华莱士（Ben Wallace）正在布鲁塞尔为乌克兰争取支持。华莱士此前曾撰文支持乌克兰，英国也曾向乌克兰提供武器。
德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）在接受路透社采访时说，他认为俄罗斯还没有作出进攻的决定。卡尔向路透社表示，这场危机的发展可能千变万化。
白俄罗斯领导人卢卡申科（Alexander Lukashenko）周五发表讲话称，只有在白俄罗斯或俄罗斯受到攻击的情况下才有可能发生战争。白俄罗斯目前正在接待俄罗斯军队，并与俄罗斯进行战争演习。
在中欧，匈牙利总理奥尔班（Viktor Orban）说他的国家将寻求更多的俄罗斯天然气，因为该国面临着供应紧张的问题。匈牙利外长西雅尔多（Peter Szijjarto）周五在一场新闻发布会上说，美国已经提出在该国临时部署更多的部队，并称匈牙利国防部正在讨论这个议题。
斯洛伐克外长科尔科克（Ivan Korcok）在为自由派日报《Sme》撰写的专栏文章中证实，与乌克兰接壤的斯洛伐克正在进行接收北约部队的谈判，「以加强其防御」。与此同时，俄罗斯军舰正在黑海进行演习。
（路透社、法新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。