乌克兰总统现身日本G7 将巴赫穆特比作广岛

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考虑到G7的重要性，原本计划线上参会的乌克兰总统泽连斯基最后还是决定亲自前往。用广岛和巴赫穆特的类比敦促G7加大军援力度。
美国总统拜登周日表示，他已收到乌克兰总统泽连斯基做出的“明确保证”，乌克兰不会使用西方国家提供的F-16战机攻击俄罗斯本土。G7峰会期间美国为盟国向乌克兰提供F-16战机扫清了道路。
七国集团峰会进入第二天，除了发表联合公报之外，成员国领导人还通过了被视为对中国「统一战线」的反经济胁迫倡议。与此同时，乌克兰总统泽连斯基也抵达了广岛，预计将参加21日的议程。
七國集團（G7）峰會最後一天，美國總統拜登預計將會晤烏克蘭總統澤連斯基。澤連斯基親臨廣島峰會，引發一陣炫風。美方同意盟國提供烏克蘭F-16戰鬥機料成焦點之一。與此同時，中國與俄羅斯陸續對G7表達不滿。
烏克蘭東部城市巴赫穆特這幾個月來一直是烏俄兩軍激烈戰鬥所在。俄羅斯聲稱其部隊和瓦格納集團已經控制了這座城市。乌克兰总统泽连斯基否认乌克兰军队失去对巴赫穆特的控制，但承认该城市“几乎被完全摧毁”。
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