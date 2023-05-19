 乌克兰总统现身日本G7 将巴赫穆特比作广岛 | 在线报导 | DW | 21.05.2023

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乌克兰总统现身日本G7 将巴赫穆特比作广岛

考虑到G7的重要性，原本计划线上参会的乌克兰总统泽连斯基最后还是决定亲自前往。用广岛和巴赫穆特的类比敦促G7加大军援力度。

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