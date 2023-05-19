乌克兰总统现身日本G7 将巴赫穆特比作广岛

俄稱拿下巴赫穆特 烏克蘭否認失守

烏克蘭東部城市巴赫穆特這幾個月來一直是烏俄兩軍激烈戰鬥所在。俄羅斯聲稱其部隊和瓦格納集團已經控制了這座城市。乌克兰总统泽连斯基否认乌克兰军队失去对巴赫穆特的控制，但承认该城市“几乎被完全摧毁”。