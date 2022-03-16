乌克兰总统泽连斯基的演讲金句

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“我需要的是弹药，而不是顺风车”——俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，乌克兰总统泽连斯基拒绝撤离，选择留在基辅带领人民抵御俄军。他不仅利用社交媒体鼓舞乌克兰人为自己的国家而战，还向欧洲议会、英、加、美、德等国议会发表激情演说，争取支持。他的演讲把真情实感、普世价值及对各国的历史参照融为一体，产生了巨大的影响力。
3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”
3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”
在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。
3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”
3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。
3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”
3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。
乌克兰总统泽连斯基通过视频对美国国会发表讲话，呼吁西方祭出更多制裁，并希望北约考虑设立禁飞区。俄罗斯方面则再提要求乌克兰中立的条件。
乌克兰总统泽连斯基在对德国联邦议院发表的视频演说中指出，乌克兰人民渴望自由生活，而不是屈服于另一个国家。他希望德国国家和人民能给予乌克兰更多支持。
乌克兰总统泽连斯基表示，与俄方的谈判仍在继续，他对双方协议停战的前景表达出一定信心。美国政府周三将公布新一轮对乌克兰的军事援助计划。
根据联合国的数据，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有300多万乌克兰人逃到邻国，但美国至今只接纳了几百名乌克兰难民。美国对乌克兰难民有什么样的政策？
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