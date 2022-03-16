乌克兰总统泽连斯基的演讲金句

“请推倒这堵墙”

3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。