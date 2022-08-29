乌克兰总统泽连斯基：将夺回全部被占领土

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基向国民承诺，乌克兰将从俄罗斯手中夺回全部被占领土。周一晚间，泽连斯基在其例行视频讲话中并没有透露乌克兰反攻行动的更多细节。他强调，任何负责任的人都不会透露战争计划，"但侵略者们必须清楚一点，我们会把你们赶出边境，那是我们的边境，边界走向并没有发生变化。"

乌克兰总统泽连斯基还表示："如果俄军士兵想活命，那么现在该是回家的时候了。而不敢返回俄罗斯的士兵，应当缴械投降，我们绝对会认真遵守日内瓦公约。"

南方前线局势不明朗

乌克兰政府宣称，乌军对赫尔松发起的反击行动中，已经在多处突破了俄军防线。总统泽连斯基一名高级顾问还表示，第聂伯河上的俄军补给船只也遭到了乌军的袭击。

英国国防部发布的一份情报通报中称，"乌军攻势的规模目前尚无法确定，但乌军在南部前线多个地区明显加强了火力，目的是使用远程高精准武器击毁俄军的补给线。"

与此相反，俄罗斯方面则宣称，他们击退了乌克兰方面发动的进攻。俄罗斯国防部在莫斯科表示，乌军在尼古拉耶夫和赫尔松蒙受了惨重的损失，"敌军发动的攻势以惨败而告终。"

乌克兰叛逃者遇刺身亡

一名为俄罗斯占领军服务的乌克兰前议员在赫尔松家中遭人枪杀。俄罗斯调查人员称，奥列克塞·卡瓦廖夫（ Olexij Kowaljow）周日在其家中遇害，同时遇害的还有他的女友。

2019年，身为农业企业家的卡瓦廖夫以"人民公仆"党直接候选人身份入选乌克兰议会。今年4月，因涉嫌同莫斯科方面合作，卡瓦廖夫被开除党籍并取消议员资格。乌克兰检察机关因叛国罪对其展开调查。在赫尔松的俄罗斯占领当局，卡瓦廖夫担任政府副主席及农业部长。今年6月的一次刺杀行动中，他幸免于难。

欧盟准备对乌克兰士兵提供培训

欧盟外交事务专员博雷尔（Josep Borrell ）认为，欧盟有关为乌克兰士兵提供培训的计划将获得批准。博雷尔在布拉格举行欧盟国防部长会议前夕表示："我认为，我们今天将能就此计划达成原则性共识。"训练地点以及提供训练的法律基础，目前尚有争议。一些欧盟成员国已经开始根据援乌武器类型，对乌克兰士兵提供培训。

不过，也有多个欧盟成员国希望就此事展开进一步的磋商：奥地利国防部长塔纳尔（Klaudia Tanner）对相关培训项目是否可以在欧盟领土上进行提出质疑，"我们认为，无论是培训项目的法律基础，还是培训项目的规模和目的，都存在继续讨论的必要。"德国联邦议院国防事务国务秘书穆勒（ Siemtje Möller）也在布拉格表示："无论是培训项目，还是对乌克兰的一般性援助，都需要更好和更有力地协调"。

联合国：俄乌战争造成近六千平民丧生

联合国人权办公室在日内瓦表示，战争爆发以来，乌克兰境内已有至少5663名平民丧生。其中包括365名儿童，另有八千多人受伤。该机构同时也表示，实际死伤数字应当更高，因为顿涅茨克、哈尔科夫以及卢甘斯克等交战地区的伤亡信息登记迟缓，而且有些报告还需进一步核实。

国际原子能机构即将实地考察核电站 美国方面表示赞赏

国际原子能机构专家有关对俄军占领下的扎波罗热核电站展开实地调查的计划，受到美国方面的赞赏。美国国家安全委员会通讯主管约翰·柯比（John Kirby)表示："我们很高兴听到专家小组已经启程前往核电站的消息。这样他们将可以实地评估这座核电站的安全状况以及员工的工作条件。"柯比同时还敦促俄罗斯方面要保障专家小组的人身安全以及畅通无阻地对核电站进行考察。

与此同时，柯比还呼吁在扎波罗热核电厂建立非军事区。他警告说："一座核电厂绝不是开展军事行动的合适场地。我们仍然认为，过渡时期内电站内的核反应堆应被有控关闭，这是短期内最安全的方案。"

(德新社，法新社，路透社）

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