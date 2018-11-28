 乌克兰总统：可能爆发全面战争 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2018

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时政风云

乌克兰总统：可能爆发全面战争

俄乌局势急剧激化，战争似乎一触即发：乌克兰总统波罗申科指责俄罗斯向乌克兰边境集结军队，美国总统则表示有可能会取消同普京总统的会晤。

Ukraine Kiew Präsident Petro Poroschenko (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

乌克兰总统波罗申科发出警告，乌克兰与俄罗斯有爆发全面战争的风险

（德国之声中文网）乌克兰总统波罗申科对多家媒体表示，俄罗斯军队已将驻守边境的坦克数量增加了三倍，当地驻军也明显增多。他表示，双方有爆发全面战争的风险。

特朗普：可能会取消同普京会晤的计划

乌克兰总统援引来自情报部门的消息称，俄罗斯军队在"整个乌克兰边境沿线"实施集结。但他并未详细说明俄军的人数。乌克兰议会已经在周一通过了在乌克兰部分地区实施戒严的命令。上周日黑海发生的一起双方海军冲突，引发了本次危机。事发当时，俄军向三艘乌克兰军舰开火，并扣押了上述军舰。事件中，多名乌克兰士兵受伤，全部24名海军官兵目前均被俄罗斯方面扣押。其中12人被拘留在克里米亚半岛。

Ukraine russisches Konsulat in Kiew (Getty Images/AFP/A. Gimanov)

有抗议者手持乌克兰国旗试图闯进俄罗斯使馆，表达对于俄方在亚速海上与乌克兰船舰冲突的不满

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鉴于局势激化，美国总统特朗普表示，他正在考虑取消20国峰会期间同普京总统举行会谈的计划。特朗普接受《华盛顿邮报》采访时表示，他正在等待其安全团队有关乌克兰局势的详细报告，并以此作为根据作出最终决定。他说："也许会晤会被取消。我不喜欢这种好斗行为。我决不赞同这类好斗行为。"

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美国：欧洲人应重新审视输气管道项目

本周五和周六即将在布宜诺斯艾利斯举行的20国集团峰会期间，特朗普和普京原计划举行一次长时间的会晤。美国总统安全顾问伯尔顿表示，原定会晤的核心议题包括安全、军备控制、中东以及乌克兰局势等。

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"北方油气二号管道项目"一直遭致美国和乌克兰方面的不满。美国人希望自己能够参与欧洲的天然气业务，而乌克兰则不希望失去现有输气管道带来的过境收入。

与此同时，美国一直在向欧洲施压，希望欧洲人对俄罗斯采取更严厉的制裁措施。美国国务院表示，欧洲国家必须采取更多行动，以示对乌克兰的支持。因此也应当重新审视"北方油气二号管道项目"。由俄罗斯天然气公司Gazprom主导、一系列俄罗斯和欧洲公司共同参与的波罗的海天然气管道项目，长期以来，一直遭到美国方面的反对，因为美国更希望欧洲人购买美国的液化天然气。乌克兰也对上述项目表示反对，因为基辅担心，这一输气管道开通后，乌克兰将失去现有输气管道所带来的过境收入。

 

达扬 / 苗子（路透社，法新社）

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