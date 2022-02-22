乌克兰当前局势下台湾人是否担心北京武力攻台？

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京昨天（2月21日）在一场电视演讲中宣布，俄罗斯承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。之后他签署一项法令，承认自称为“顿涅茨克人民共和国”与“卢甘斯克人民共和国”的地区为独立国家。

台湾外交部发言人欧江安今天表示，俄罗斯的片面作为，不仅违反《联合国宪章》第二条第四款“各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立”的规定，破坏国际社会积极透过外交协商与寻求和平解决俄乌危机的努力，也进一步升高俄乌边境的军事对峙，危及地区和平与稳定。

她说，台湾方面再度呼吁各方尊重乌克兰主权独立及领土完整，反对以武力或胁迫的方式片面改变现状，吁请各当事国持续透过和平、理性的对话解决歧见及争端，共同维系以规则为基础的国际秩序。

目前滞留在乌克兰的台湾留学生总共有12人，其中有一人在乌克兰东部。12人中有3人计划近日内返回台湾。台湾外交部建议目前在乌克兰境内留学及工作的侨民，尽速离开当地。

台湾对“乌克兰处境感同身受”

台湾驻奥地利代表张小月19日投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。

她在文章中表示，“台湾也忧心这场冲突的发展，不只因为可以与台湾情势相对照，更重要的是台湾关心乌克兰人民；对自由、民主和人权的渴望举世皆然，台湾因此能感同身受乌克兰面临的威胁”。她在文章中称：“台湾支持欧盟在世界上扮演更重要角色，捍卫人类的自由与和平共处。 ”

观看视频 02:25 DW记者实地采访乌东前线小镇

台湾民意基金会今天发表2月民调报告“俄乌冲突、两岸危机与台湾民主”。在这份民调中，有一个问题问：“美国总统拜登说：俄乌一旦开战，美国将不会派兵进入乌克兰，包括撤离侨民，否则将引起世界大战。请问，您欣不欣赏他这个作法？ ”五成一的受访者回答“不太欣赏”或者“一点也不欣赏”。台湾民意基金会董事长游盈隆表示，这显示出过半数台湾人倾向认为美国应派兵进入乌克兰，阻止俄罗斯入侵行动。他说，“这明显是一种台海军事危机的心理投射，但更重要的是，山姆大叔心目中台湾与乌克兰的重要性是否等量齐观”。

民调中有一个问题问受访者“台湾与中共关系长期紧张，您觉得中共可不可能随时对台发动战争，尤其当俄乌战争爆发之后？”回答“不太可能”和“一点也不可能”的比例分别占42.7%和20.2%。大约有二成七的受访者认为在目前情况下，中共可能随时会出兵攻打台湾，尤其当俄乌战争爆发之后。

中国“动作一定会越来越多”

据台湾《联合报》报道，民进党国际部主任、立委罗致政分析认为，中国可能利用目前的乌克兰局势，“拉高施压台海的军事密度，虽不太可能立即发动战争，但动作一定会越来越多”。 台湾世代智库执行长陈冠廷则指出，“中国也在仔细观察俄罗斯对乌克兰的每一个步骤，交涉的手法、假信息的操弄，未来对台湾的压力会越来越大，因为他们可以系统性、统合所有灰色地带的方式给台湾施加压力”。

台湾国民党籍政治学者张亚中在接受香港中评社采访时说，“乌克兰处境是给台湾一个很好的教训”，乌克兰对俄罗斯来说是核心利益，而台湾也是中国大陆的核心利益，面对核心利益可能受损的状况，俄罗斯跟中国大陆会不惜用兵。他认为，“此次乌克兰危机，最输的就是乌克兰的人民，同样以两岸来讲，两岸如果冲突，赢家是中国大陆，也会是美国，也可能是日本，但最惨的就是台湾人民”。

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