乌克兰当前局势下台湾人是否担心北京武力攻台？

俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。台湾驻外代表投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。台湾2月民调显示，多数台湾人不认为北京会借乌克兰局势武力攻台。
（德国之声中文网）俄罗斯总统普京昨天（2月21日）在一场电视演讲中宣布，俄罗斯承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。之后他签署一项法令，承认自称为“顿涅茨克人民共和国”与“卢甘斯克人民共和国”的地区为独立国家。
台湾外交部发言人欧江安今天表示，俄罗斯的片面作为，不仅违反《联合国宪章》第二条第四款“各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立”的规定，破坏国际社会积极透过外交协商与寻求和平解决俄乌危机的努力，也进一步升高俄乌边境的军事对峙，危及地区和平与稳定。
她说，台湾方面再度呼吁各方尊重乌克兰主权独立及领土完整，反对以武力或胁迫的方式片面改变现状，吁请各当事国持续透过和平、理性的对话解决歧见及争端，共同维系以规则为基础的国际秩序。
目前滞留在乌克兰的台湾留学生总共有12人，其中有一人在乌克兰东部。12人中有3人计划近日内返回台湾。台湾外交部建议目前在乌克兰境内留学及工作的侨民，尽速离开当地。
台湾驻奥地利代表张小月19日投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。
她在文章中表示，“台湾也忧心这场冲突的发展，不只因为可以与台湾情势相对照，更重要的是台湾关心乌克兰人民；对自由、民主和人权的渴望举世皆然，台湾因此能感同身受乌克兰面临的威胁”。她在文章中称：“台湾支持欧盟在世界上扮演更重要角色，捍卫人类的自由与和平共处。 ”
台湾民意基金会今天发表2月民调报告“俄乌冲突、两岸危机与台湾民主”。在这份民调中，有一个问题问：“美国总统拜登说：俄乌一旦开战，美国将不会派兵进入乌克兰，包括撤离侨民，否则将引起世界大战。请问，您欣不欣赏他这个作法？ ”五成一的受访者回答“不太欣赏”或者“一点也不欣赏”。台湾民意基金会董事长游盈隆表示，这显示出过半数台湾人倾向认为美国应派兵进入乌克兰，阻止俄罗斯入侵行动。他说，“这明显是一种台海军事危机的心理投射，但更重要的是，山姆大叔心目中台湾与乌克兰的重要性是否等量齐观”。
民调中有一个问题问受访者“台湾与中共关系长期紧张，您觉得中共可不可能随时对台发动战争，尤其当俄乌战争爆发之后？”回答“不太可能”和“一点也不可能”的比例分别占42.7%和20.2%。大约有二成七的受访者认为在目前情况下，中共可能随时会出兵攻打台湾，尤其当俄乌战争爆发之后。
据台湾《联合报》报道，民进党国际部主任、立委罗致政分析认为，中国可能利用目前的乌克兰局势，“拉高施压台海的军事密度，虽不太可能立即发动战争，但动作一定会越来越多”。 台湾世代智库执行长陈冠廷则指出，“中国也在仔细观察俄罗斯对乌克兰的每一个步骤，交涉的手法、假信息的操弄，未来对台湾的压力会越来越大，因为他们可以系统性、统合所有灰色地带的方式给台湾施加压力”。
台湾国民党籍政治学者张亚中在接受香港中评社采访时说，“乌克兰处境是给台湾一个很好的教训”，乌克兰对俄罗斯来说是核心利益，而台湾也是中国大陆的核心利益，面对核心利益可能受损的状况，俄罗斯跟中国大陆会不惜用兵。他认为，“此次乌克兰危机，最输的就是乌克兰的人民，同样以两岸来讲，两岸如果冲突，赢家是中国大陆，也会是美国，也可能是日本，但最惨的就是台湾人民”。
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俄羅斯總統普丁在當地時間週一 (2月22日) 下令該國國防部派軍隊進入烏克蘭東部分離份子控制的地區進行維和。此前，普丁承認該地區領土為「獨立」，而此舉也遭到西方國家譴責，美國也率先對莫斯科實施制裁。