乌克兰强调：加入北约目标不变

（德国之声中文网）乌克兰政府方面重新确认了该国寻求加入北约以及欧盟的意愿。周一，总统泽连斯基的一名发言人表示，上述目标对于该国来说具有绝对的优先地位。

此番声明是对乌克兰驻英国大使普赖斯泰科（Vadym Prystajko）有关表态所作的回应。据英国广播公司BBC报道，这位大使之前曾经在接受采访时说，“如果形势所迫，乌克兰可以考虑放弃加入北约”，从而避免与俄罗斯发生战争。不过这位外交官很快就出面澄清，称相关报道是一场误会。乌克兰不会对加入北约的计划进行重新考量。

“灵活性”不等于放弃加入北约

“（加入北约）这一路线不仅已经写入我们的宪法，而且还得到了政府机构和社会各界的全面支持”，乌克兰总统府发言人尼基弗洛夫（Sergii Nykyforow）对路透社表示强调，“大使先生当时使用的表述是‘灵活性’。我想应该让他有机会解释一下，当时他究竟是想表达什么意思。”

普赖斯泰科大使本人随后也再次接受BBC采访，表示乌克兰为了避免战争，愿意做出许多的让步。但这与北约并无关联。他强调，自己并不是说乌克兰要推迟加入北约的计划，而是说因为“我们现在还不在这个大家庭中，所以必须寻找一些其他东西，比如与英国、美国的双边协议”。此前BBC报道中引用的他的表述是，乌克兰愿意展现出灵活性。

俄罗斯总统普京坚决反对北约继续东扩，要求西方做出安全承诺，其中包括不会允许乌克兰加入这个跨大西洋军事联盟。北约则拒绝这一要求。目前俄罗斯已经在俄乌边界部署了超过10万军力的部队和重型武器。

针对乌克兰方面的澄清，克里姆林宫周一回应表示，俄方并未将之前有关乌克兰驻英大使言论的报道视为该国在加入北约方面的立场转变信号。不过如果基辅方面真的放弃这一意图的话，的确会对消除俄罗斯的安全顾虑做出一些贡献。

英国国防部国务副大臣希佩（James Heappey）周一表示，不管乌克兰在寻求加入北约的问题上作何决定，英国都会提供支持。“如果乌克兰决定，将不再寻求加入北约作为妥协条件，我们会表示支持——因为乌克兰人民有权自己做出选择”，这位保守党议员表示，“同样如果乌克兰还是希望在未来加入北约，我们也会提供支持，因为这是他们的国家主权所在。”

肖尔茨在基辅与泽连斯基会面

德国总理访问乌、俄 任务艰巨

周一中午，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）乘坐的专机已经抵达基辅。他随后将与乌克兰总统泽连斯基进行会晤。按照计划，肖尔茨周二将在莫斯科会见俄罗斯普京。启程之前，肖尔茨在周日已经就“欧洲和平面临非常非常严峻的威胁”发出了警告。

与此同时，德国政府正在对乌克兰方面提出的输送武器请求进行评估。据“明镜在线”报道，此前基辅方面敦促柏林，需尽快为该国提供12000枚反坦克导弹，以供乌克兰在俄军发起地面进攻的情况下用于自我防卫。德国政府原则上拒绝向乌克兰出口“杀伤性”武器，但是可能会考虑提供一些防御性的装备，比如夜视仪等。

另外根据德国政府圈的消息，肖尔茨可能还会宣布为乌克兰提供更多的经济援助，以帮助该国在俄罗斯试图搅乱该国内政的情况下稳住局面。据法新社报道，从2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛之后，德国为乌克兰提供了超过18亿欧元的援助，是最大的双边资助国。

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此外，德国联邦国防军派出的70名士兵也已经抵达立陶宛的考纳斯军用机场，他们将会对驻扎在这个波罗的海国家的北约部队提供增援。据悉，德国一共计划派遣360名德国士兵。

泽连斯基邀拜登访乌

美国总统拜登周日与泽连斯基进行了一个小时的通话。根据乌克兰方面提供的会谈纪要，泽连斯基邀请拜登近期访问乌克兰，并表示如果拜登能够到访，会对稳定局势和缓和危机发挥重要作用。不过白宫方面发布的会谈摘要中并未提及此事。

美国CNN电视台援引乌克兰方面的知情人士报道称，拜登并未对泽连斯基的这一邀约做出肯定的回复。

（路透社、法新社等）

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