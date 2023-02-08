乌克兰弹药紧缺 俄军宣称攻破乌军两道防线

（德国之声中文网）俄罗斯国防部宣称，在俄军的强大攻势下，卢甘斯克的乌克兰军队正在后撤。不过，俄方并没有提供更多细节，路透社也无法对战事进展进行独立核实。俄罗斯国防部在社交平台"电报"上发布的消息称："俄军发起攻势后，乌克兰军队从此前占领的防线仓惶后撤了三公里。""即便是敌军坚固的第二道防线也无法抵御住俄罗斯军队的攻势。"

过去几周来，克里姆林宫加强了在乌克兰东部和南部的攻势，不过，各方预计的俄军新一轮大规模攻势目前尚未展开。当前俄军的攻势主要集中在顿涅茨克省的巴赫穆特市一带。

乌克兰总参谋部周三上午的例行通报中并未提及前线遭遇重大挫折。一名发言人称，乌克兰军队在巴赫穆特（Bakhmut）和巴赫穆特西南150公里的武赫拉达（ Vuhledar）附近的20个村镇中击退了俄军的进攻。

乌克兰总统泽连斯基周二表示，在乌克兰及其盟友重新集结力量之前，俄罗斯正在加紧发动攻势试图扩大战果。北约国防部长为期两天的会议期间，泽连斯基表示："这就是我们必须加快速度的原因。我们必须快速做出决定，快速执行决定，快速提供军援，快速提供培训，速度是关系到生命的重要问题。"

俄军一旦占领巴赫穆特，将获得继续进攻顿涅茨克较大城市克拉马托尔斯克（Kramatorsk）和斯洛维扬斯克（Sloviansk）的跳板。2月24日发动侵乌战争一周年之际，俄军迫切希望取得战果以扭转过去几个月的被动局面。

周二晚间的例行视频讲话中，乌克兰总统泽连斯基表示："特别是在顿涅茨克和卢甘斯克一带，前线仍非常艰苦，官兵们在浴血奋战捍卫每一寸乌克兰土地。"乌克兰军事分析家日丹诺夫（Oleh Zhdanov）在其YouTube频道上表示，围绕巴赫穆特的每一座建筑物，都在进行着激烈的争夺战。"局势依然异常艰苦，但我军依然掌控主动，防线没有后撤。"

西方军援

乌克兰弹药的消耗速度远远高于西方军援的速度，因此面临着弹药短缺的局面。此外，乌克兰还希望从西方盟友那里获得战斗机和远程导弹，以抵挡俄罗斯军队发起的攻势，并夺回失去的土地。

美国及北约均承诺，面对俄罗斯发动的攻势，西方援助乌克兰的立场不会发生动摇。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）表示，他预计乌克兰方面会在今年春季发起反攻："战争目前进入关键时刻，乌克兰急需获得帮助。我们相信，乌克兰将有机会发挥主动。"德国国防部长皮斯托瑞斯(Boris Pistorius)也表示，各方当然会讨论到向乌克兰提供战斗机的问题，但这并不是当前的紧要问题。

俄罗斯方面将对乌克兰发起的侵略行动称之为旨在消除安全隐患的"特别军事行动"。俄罗斯称，北约无时不在展示对俄罗斯的敌意，并越来越多的卷入冲突。基辅及其西方盟友则称俄罗斯发起的军事行动是对乌克兰的无端侵略和土地掠夺。

俄罗斯控制了乌克兰南部的大片领土，包括赫尔松和扎波罗热及其核电站。并几乎占领了卢甘斯克全境以及顿涅茨克的一半土地。

去年，俄罗斯宣布将上述四个地区并入俄罗斯领土，但此举被联合国大多数国家视为非法吞并。俄罗斯通讯社援引一位议会高级官员的话报道称，2月22日，俄罗斯议会上院将举行特别会议，目的是制定将上述四个地区纳入俄罗斯联邦的法律文件。

周二发布的一份有美国背景的报告称，俄罗斯劫持了六千名乌克兰儿童，他们目前被迫生活在克里米亚等俄罗斯地区，目的似乎是进行政治洗脑。俄罗斯驻华盛顿大使馆则表示，这些儿童是为了躲避乌克兰的炮火而同家人一起逃往俄罗斯境内的。

（路透社）

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