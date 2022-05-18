 乌克兰延长戒严和动员 俄称亚速钢厂1730人投降 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2022

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时政风云

乌克兰延长戒严和动员 俄称亚速钢厂1730人投降

莫斯科5月19日表示，本周已有1730名受困在马里乌波尔的亚速钢铁厂的乌方战斗人员向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。乌克兰总统泽连斯基表示，战争将是漫长的，将戒严令和总动员延长了90天。

Ukraine | Mychailo Purishev hilft bei Evakuierungen aus Mariupol

（德国之声中文网）俄罗斯国防部在周四（5月19日）的简报中说：在过去24小时里，亚速营的771名武装分子投降了。该简报还称，“自5月16日以来，总共有1730名武装分子投降，包括80名伤员”。

该部发布了一段视频，显示似乎是投降的士兵走出工厂，一些人明显受伤，另一些人使用拐杖。俄罗斯士兵在他们离开时对他们进行了搜身，并检查了他们的行李。俄国防部称，伤员被送往俄罗斯控制的乌东部的一家医院。

在这张由乌克兰方面提供的照片中，可以看到5月10日亚速钢铁厂内的伤员

在这张由乌克兰方面提供的照片中，可以看到5月10日亚速钢铁厂内的伤员

乌克兰方面表示，将为亚速钢铁厂投降的战士寻求换俘，但莫斯科尚未就这一问题给出明确答复。

俄乌和谈停滞不前

乌克兰和俄罗斯官员周三表示，两国间的和谈停滞不前。莫斯科指责乌克兰的立场更加强硬。俄罗斯副外长鲁登科（Andrei Rudenko）称，基辅“实际上已经退出谈判”。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，西方国家想利用乌克兰来创造战略优势。他认为如果谈判代表关注的是西方国家的关切而非乌克兰的直接局势，就不可能达成和平协议。“我们一直在说我们准备好谈判...但我们没有其他选择”，拉夫罗夫如是说。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，双方的对话被搁置是因为俄罗斯不愿意接受他们“不会实现任何目标”这一事实。乌克兰媒体引述波多利雅科称：“俄罗斯并没有展现出对当今世界进程的关键理解”，“而且其作用极其消极”。

乌克兰总统泽连斯基宣布，延长戒严令和总动员90天至8月23日

乌克兰总统泽连斯基宣布，延长戒严令和总动员90天至8月23日

“战争将是漫长的”

乌克兰总统泽连斯基在周三晚间的视频讲话中表示，乌克兰民众要为他们国家的长期战争做好准备。

泽连斯基告诉乌克兰民众：“赫尔松、梅利托波尔、别尔江斯克、埃雷霍达尔、马里乌波尔以及我们所有被占领、被临时占领的城市、城镇都应该知道，乌克兰将回归。”但是他同时表示，战场条件将决定这些领土需要多长时间才能回到乌克兰控制之下。

“我们正在努力尽快做到这一点。我们致力于赶走占领者，保证乌克兰的真正安全”，泽连斯基在基辅说。

乌克兰将戒严令和大规模动员延长了90天，至8月23日。

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观看视频 03:18

马里乌波尔的志愿者

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俄国防部：亚速钢铁厂近千名乌克兰士兵投降

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