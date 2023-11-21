 乌克兰广场革命十周年 俄称誓不与基辅现政府共存 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2023

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时政风云

乌克兰广场革命十周年 俄称誓不与基辅现政府共存

在乌克兰纪念独立广场运动十周年之际，包括德、美防长在内的西方盟国高层代表密集闪电访问基辅。同时，俄罗斯称挫败了乌克兰军队在第聂伯河的登陆行动。莫斯科还表示，不可能与乌克兰现政府共存。

一名士兵在基辅广场革命遇难者临时纪念碑前

一名士兵在基辅广场革命遇难者临时纪念碑前

（德国之声中文网）欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周二乘火车无预告抵达基辅访问。他表示，此行意在“表达欧盟的强有力支持”，并同乌克兰总统泽连斯基协商筹备定于12月份举行的乌克兰-欧盟峰会。欧盟委员会于11月初建议与乌克兰展开正式入盟谈判。欧盟27国领导人必须在峰会上签署该建议。

德国、美国防长宣布新军援

同一天，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）也来到基辅，并与泽连斯基会晤。这是德国防长今年第二次到访基辅。皮斯托里乌斯在会前表示，德国“对这里正进行的勇敢无畏、代价高昂的战斗表达深深的敬意”，并承诺提供更多支援

皮斯托里乌斯在同乌克兰防长乌梅洛夫（Rustem Umerow）会晤时宣布，德国将向乌克兰提供价值13亿欧元的新的一揽子军援，其中包括4套Iris T-SLM防空系统以及火炮弹药。由此，德国向乌克兰提供的该款防空系统数量将增加一倍。

在此前一天，美国国防部长奥斯汀访问了基辅，宣布向乌克兰提供1亿美元的新军事援助。奥斯汀在同泽连斯基会晤后告诉记者，他相信乌克兰“已做好冬季战斗的准备”。

德国国防部长向基辅独立广场纪念碑献花

德国国防部长向基辅独立广场纪念碑献花

俄称挫败乌军第聂伯河登陆

俄罗斯国防部长绍伊古称，乌克兰军队在赫尔松地区的一次登陆行动失败。俄国防部周二（11月21日）称，俄海军陆战队、航空兵和炮兵进一步挫败了乌军在第聂伯河东岸和河口岛屿上立足的企图。

去年11月俄军从第聂伯河西岸撤退后，乌俄双方军队在赫尔松州南部宽阔水道的两侧对峙了一年多。但本月早些时候，乌克兰称其部队已渡过第聂伯河，并在河东岸建立了几个桥头堡，俄罗斯也证实了这一点。

在第聂伯河东岸建立据点，就可以在南部发动更深入的攻势，并为遭受俄罗斯炮击的乌克兰城镇和村庄提供保护。

乌克兰为过冬做了怎样的准备？

莫斯科：与基辅现政权势不两立

据路透社报道，俄罗斯无任所大使米洛什尼克（Rodion Miroshnik）表示，俄罗斯无法与乌克兰“现政权”共存，但有能力长期抵御北约，直至乌克兰被完全“非军事化”。

米洛什尼克周二在莫斯科对媒体称，“我们认为目前没有任何与之共存的可能”。这位无任所大使的任务是收集乌克兰“对平民所犯罪行”的证据。他指责乌克兰对平民犯下罪行，侵犯人权，而北约则向乌克兰提供了违禁武器。

米洛什尼克还说，俄罗斯有能力抵御美国领导的北约军事联盟，直至其“特别军事行动”取得成功，打败乌克兰军队，并补充说，届时西方可能会失去兴趣，而现任基辅政府也会垮台。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

（综合报道）

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