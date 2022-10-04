乌克兰幸存者寻找失散的家人

泽连斯基：赫尔松是“我们的”

俄军撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。乌总统泽连斯基表示“赫尔松人民一直在等待……在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”与此同时，乌外长在东盟峰会呼吁东盟成员国采取一切措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。