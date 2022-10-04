 乌克兰幸存者寻找失散的家人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

乌克兰幸存者寻找失散的家人

在乌克兰军队收复的地区，人们发现了很多乱坟。返回的人们开始寻找失散的亲人。他们说只要没见到尸体，就不放弃希望。

多媒体中心更多内容

***ACHTUNG: Bild nur als in Verbindung mit dem Agenturbeitrag von AP mit der StoryID 4400238 verwenden!*** Vorschaubild Ukraine Izium Rechte: AP

俄罗斯在乌克兰虐待俘虏的证据 04.10.2022

连日来，俄军一直在加强对乌克兰东部地区的攻势。不过，俄罗斯基本上没能实现攻占领土之目标。就在离前线不远处，一些乌克兰平民正在努力让乌军士兵享受片刻的和平。

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民 11.09.2022

在俄乌战争中，白俄罗斯站在侵略者一边。但是，许多白俄罗斯人却没有像他们的政府一样，而是选择自愿加入乌克兰军队。现在，乌克兰军队已经专设了一支“白俄罗斯团”。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵 23.06.2022

乌军高层说，他们还需要至少1000门火炮、500台坦克，才有望将俄罗斯侵略军驱赶回2月24日之前的位置。现在，缺枪少炮的乌军伤亡率急剧上升，而西方国家在供应武器问题上，却依然拖拖拉拉。

武器弹药告急 乌克兰军队伤亡率陡增 20.06.2022

相关文章

Ein ukrainischer Soldat sucht auf dem Feld eines kürzlich befreiten Dorfes am Rande von Cherson nach Minen. +++ dpa-Bildfunk +++

基辅面临全面停电 英情报称俄罗斯正重整军队 19.11.2022

乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。

A view shows damages after an explosion in Przewodow, a village in eastern Poland near the border with Ukraine, in this image obtained from social media by Reuters released on November 15, 2022. /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Reuters has verified the photographs in the following ways: The images do not exist on the internet already so are unlikely to be old, they show first responders wearing Polish paramedic and firefighter uniforms, there is a destroyed tractor and trailer with grain on the ground and Polish media reported the explosion occurred at a grain facility in Przewodow. Satellite imagery shows what appears to be an agricultural facility in Przewodow with large storage barns. However the photographs do not show enough of the surrounding area to provide a positive geolocation match with satellite imagery.

导弹落入波兰村庄 美情报称或为乌克兰防空炮 16.11.2022

11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。

People hold a slogan which reads 11/11/2022 - Kherson - Ukraine as they gather in Maidan Square to celebrate the liberation of Kherson, in Kyiv on November 11, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukraine's President Volodymyr Zelensky said on November 11 that Kherson was ours after Russia announced the completion of its withdrawal from the regional capital, the only one Moscow captured in nearly nine months of fighting. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

泽连斯基：赫尔松是“我们的” 12.11.2022

俄军撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。乌总统泽连斯基表示“赫尔松人民一直在等待……在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”与此同时，乌外长在东盟峰会呼吁东盟成员国采取一切措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。

Ein ukrainischer Soldat begutachtet einen ehemaligen russischen Graben in der Oblast Cherson nahe der Frontlinie, während die russische Invasion in der Ukraine in ihren 258sten Tag geht. Die Kämpfe im Donbass (Donezk und Luhansk), in Cherson und Charkiw dauern an, und Kiew hat kürzlich einen Evakuierungsplan angekündigt, nachdem Angriffe auf die Energieinfrastruktur die Strom- und Wasserversorgung beeinträchtigt haben. +++ dpa-Bildfunk +++

俄罗斯军队撤离赫尔松 美军方：俄乌伤亡均超10万 10.11.2022

俄罗斯已下令军队撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志又一重大军事退败。据美国军方估计，战争爆发以来俄军的伤亡人数已超过10万。