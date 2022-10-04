乌克兰幸存者寻找失散的家人

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在乌克兰军队收复的地区，人们发现了很多乱坟。返回的人们开始寻找失散的亲人。他们说只要没见到尸体，就不放弃希望。
乌克兰政府表示，由于俄罗斯的侵略，该国30%的领土被埋下地雷。另外，由于能源系统遭受攻击，包含首都基辅在内的许多城市可能面临全面停电。英国情报则指出，俄罗斯目前正在重整部队，以进行下一波攻势。
11月15日，一枚据称“俄制”导弹落入波兰境内，造成2人死亡。克里姆林宫否认所有指控。美国方面初步调查显示，可能是乌克兰军队为拦截俄罗斯导弹所发射的防空导弹。
俄军撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。乌总统泽连斯基表示“赫尔松人民一直在等待……在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”与此同时，乌外长在东盟峰会呼吁东盟成员国采取一切措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。
俄罗斯已下令军队撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志又一重大军事退败。据美国军方估计，战争爆发以来俄军的伤亡人数已超过10万。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版