 乌克兰幸存者寻找失散的家人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2022

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时政风云

乌克兰幸存者寻找失散的家人

在乌克兰军队收复的地区，人们发现了很多乱坟。返回的人们开始寻找失散的亲人。他们说只要没见到尸体，就不放弃希望。

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***ACHTUNG: Bild nur als in Verbindung mit dem Agenturbeitrag von AP mit der StoryID 4400238 verwenden!*** Vorschaubild Ukraine Izium Rechte: AP

俄罗斯在乌克兰虐待俘虏的证据 04.10.2022

连日来，俄军一直在加强对乌克兰东部地区的攻势。不过，俄罗斯基本上没能实现攻占领土之目标。就在离前线不远处，一些乌克兰平民正在努力让乌军士兵享受片刻的和平。

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民 11.09.2022

在俄乌战争中，白俄罗斯站在侵略者一边。但是，许多白俄罗斯人却没有像他们的政府一样，而是选择自愿加入乌克兰军队。现在，乌克兰军队已经专设了一支“白俄罗斯团”。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵 23.06.2022

乌军高层说，他们还需要至少1000门火炮、500台坦克，才有望将俄罗斯侵略军驱赶回2月24日之前的位置。现在，缺枪少炮的乌军伤亡率急剧上升，而西方国家在供应武器问题上，却依然拖拖拉拉。

武器弹药告急 乌克兰军队伤亡率陡增 20.06.2022

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31.10.2022+++ Smoke rises on the outskirts of the city during a Russian missile attack, as Russia's invasion of Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine October 31, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

俄军发起大规模导弹袭击 基辅等多地一度停水停电 31.10.2022

俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。

Ukrainian prisoners of war (POWs) pose for a picture after a swap, amid Russia's attack on Ukraine, in an unknown location, Ukraine October 17, 2022. Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALE. NO ARCHIVE. TPX IMAGES OF THE DAY

乌克兰俄罗斯交换女性战俘 18.10.2022

本周一，俄罗斯和乌克兰之间交换了超过200名战俘。乌克兰交换回的战俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在马里乌波尔亚速钢铁厂俘虏的37名乌克兰女性。乌克兰总统泽连斯基呼吁乌克兰军队俘虏更多的俄罗斯军人。

FILE PHOTO 17.10.2022: Local residents look at parts of an unmanned aerial vehicle (UAV), what Ukrainian authorities consider to be an Iranian-made drone Shahed-136, after Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 17, 2022. REUTERS/Vladyslav Musiienko/File Photo

俄罗斯在乌克兰用无人机推动实现战略目标 27.10.2022

俄罗斯在侵乌战争中大量投入伊朗无人机袭击该国供电供水设施以及民用住宅，目的是在冬季前将乌克兰变成一片废墟，让大量难民涌入西方国家。

SEPTEMBER 2, 2022: DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - SEPTEMBER 2, 2022: Combat engineers of the Russian Armed Forces are seen on a BMR-3M armored mine clearing vehicle during a mine clearing operation near Mariupol International Airport. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Vladimir Gerdo/TASS]

俄罗斯军队：被高估的力量 02.10.2022

俄罗斯入侵乌克兰的时候，普京总统大概相信会快速夺取胜利。但那是一种幻觉——正如现在宣布的部分动员所显示的那样。俄罗斯的军队在现实中有多强呢？