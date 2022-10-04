乌克兰幸存者寻找失散的家人

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在乌克兰军队收复的地区，人们发现了很多乱坟。返回的人们开始寻找失散的亲人。他们说只要没见到尸体，就不放弃希望。
俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。
本周一，俄罗斯和乌克兰之间交换了超过200名战俘。乌克兰交换回的战俘全部都是女性，其中包括今年5月俄军在马里乌波尔亚速钢铁厂俘虏的37名乌克兰女性。乌克兰总统泽连斯基呼吁乌克兰军队俘虏更多的俄罗斯军人。
俄罗斯在侵乌战争中大量投入伊朗无人机袭击该国供电供水设施以及民用住宅，目的是在冬季前将乌克兰变成一片废墟，让大量难民涌入西方国家。
俄罗斯入侵乌克兰的时候，普京总统大概相信会快速夺取胜利。但那是一种幻觉——正如现在宣布的部分动员所显示的那样。俄罗斯的军队在现实中有多强呢？
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