 乌克兰希望北约峰会上收到入盟邀请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2023

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时政风云

乌克兰希望北约峰会上收到入盟邀请

北约现行原则包括，不接受处在战争中的国家成为新会员。这一条原则也对乌克兰有效吗？北约峰会前夕，土耳其总统埃尔多安表示可以同意瑞典入盟，但有一个前提。

Litauen Vilnius | VOR dem NATO-Gipfel | Flaggen NATO & Ukraine

（德国之声中文网）北约峰会前夕，乌克兰外长库列巴表示，北约31个成员国经过充分讨论达成一致，向该国提供一个简化的入盟程序，该程序包括摈弃2008年为乌克兰制定的"加入成员行动计划"（Membership Action Plan)。库列巴在推特表示，"我欢迎这项盼望已久的决定，它将缩短我们通向北约的道路。"

"加入成员行动计划"要求基辅在得到加入北约的邀请前达到各类标准。

据《图片报》报道，直到上周末，法国、英国和波兰等国主张一旦同俄罗斯实现停火，便向乌克兰发出入盟的邀请，但德国和美国反对这一主张。柏林和华盛顿支持贯彻当年为乌克兰制定的"加入成员行动计划"。而美国在周末突然宣布有条件放弃坚持"加入成员行动计划"，一名外交官称，向乌克兰提供类似于芬兰模式，即一旦战事结束，乌克兰在数月之内迅速加入北约。目前，柏林政府不愿给人留下向乌克兰提供"入盟超速道"的印象，还在寻求找到一个折中方案。

库列巴则希望在维尔纽斯峰会上收到正式的入盟邀请。但北约是否走出这一步尤其值得关注。北约秘书长斯托滕贝格说，北约内部对此存有分歧。德国联邦政府认为，向乌克兰发出入盟邀请以开启具体的入盟程序，"目前时机尚未成熟"。德国作为第二大支援乌克兰的国家，愿意在目前的情况下继续向基辅提供军援和经济援助。

据各方报道，北约峰会前夕，北约各国的代表就峰会闭幕声明举行了多日谈判，围绕的焦点是，怎样向乌克兰敞开北约的大门？

埃尔多安：让我加入欧盟，我让你入北约

埃尔多安：让我加入欧盟，我让你入北约

埃尔多安：让我们做个交易吧

本次北约维尔纽斯峰会也将对瑞典入盟做进一步推动。土耳其总统埃尔多安表示可以同意瑞典加入北约，但同时欧盟必须重启土耳其入盟程序，并享受近乎欧盟成员国的资格。

埃尔多安周一（7月10日）在伊斯坦布尔说，他的这项建议将会在周二、周三举行的北约峰会上正式提出。他说，期待欧盟扫清土耳其入盟道路上的障碍，而只有这样，土耳其也会铺平瑞典加入北约的道路。包括德国在内的国家对土耳其的表态持积极态度。

表面上，土耳其仍然是加入欧盟候选国，但实际上，土耳其入盟程序多年以来处在封冻状态，埃尔多安似乎对向欧洲靠拢也没有很大兴趣。

加入北约组织需要全部成员国通过，土耳其因此掌握着至关重要的否决权，因为安卡拉的反对，瑞典本来与芬兰一同入盟的愿望未能实现，芬兰先行了一步，今年4月4日正式加入北约组织，成为其第31个会员国。土耳其认为，瑞典收留了大批包括库尔德工人党在内的流亡海外的极端组织，要求瑞典在打击恐怖极端分子方面给予更多配合。瑞典最高法院今年6月做出裁决，向安卡拉引渡一名库尔德人并不违宪。

北约秘书长斯托滕贝格已在多个场合说，期待在维尔纽斯峰会上欢迎瑞典成为第32个会员国，为此，他坚持调停到最后一刻，在立陶宛为埃尔多安同瑞典新首相克里斯特松（Ulf Kristersson）安排了直接会晤。

去年夏天，安卡拉在马德里峰会上原则上已同意瑞典加入北约，但土耳其议会没有通过该决议。目前，还有匈牙利议会也尚未对瑞典加入北约举行表决。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

(综合报道)

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