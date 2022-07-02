乌克兰局势：重建会议召开 东部重镇失守

（德国之声中文网）本周一（7月4日）来自近40个国家和国际组织的代表在瑞士卢加诺（Lugano）共同商议乌克兰重建工作。虽然战争仍在继续，但是乌克兰政府希望把重建工作放在优先位置。乌克兰总理什米加尔和外长库列巴亲自前往出席会议，总统泽连斯基则采取视频连线的方式参与。与会的代表还包括欧盟委员会主席冯德莱恩，波兰、捷克、立陶宛等国领导人。会议将持续两天。

瑞士驻乌克兰大使馆副馆长、瑞士负责此次会议的特别大使皮杜(Simon Pidoux)在会前表示，卢加诺会议并非旨在募集捐款。这次会议将比照马歇尔计划制定一项援助战略。乌克兰战争已经持续4个月，该国遭受到毁灭性破坏。重建工作预计将耗资数千亿欧元。皮杜在会议开始前说，重建工作会 “耗时数年，甚至数十年的时间”。乌克兰还将在卢加诺会议上面临国内全面改革的要求，特别是在打击腐败方面。腐败现象在乌克兰十分猖獗。在透明国际发布的2021年度清廉指数中，乌克兰在180个国家中仅排名第122位。

泽连斯基：我们会返回利西昌斯克

乌克兰总统泽连斯基在其夜间视频讲话中承认，乌克兰武装部队已经撤离卢甘斯克城市利西昌斯克（Lyssytschansk）。然而，他承诺将恢复对该地区的控制。他说，军队的战术和新的改良的武器将有助于实现这一目标。他还说：“乌克兰并没有放弃。”

泽连斯基说，无论是在东部的哈尔科夫，还是在南部的赫尔松地区以及黑海海域，乌克兰军队都正在向前推进。

利西昌斯克是乌军在卢甘斯克地区的最后一个重要堡垒。在与亲俄分离主义分子和俄罗斯军队交战数周后，乌克兰军队不得不放弃防御这座具有战略意义的城市。乌克兰军方领导此前曾表示，进一步防御会带来致命的后果，为了挽救官兵的性命因此做出撤离的决定。

俄军迈向下一个目标

在攻占下利西昌斯克后，俄军正在向斯拉夫扬斯克（Slowjansk）周围的城市密集区推进。乌克兰总参谋部称，俄罗斯人试图“建立对波霍罗杜切尼（Bohorodychne)、多利纳（Dolyna）和米桑尼夫卡（Masanivka）等地的控制”。俄军已经渡过顿涅尼茨河(Siwerskyj Donez)，并试图将乌克兰部队逼退到新的防线。乌克兰军队在顿巴斯的总部位于斯拉夫扬斯克-克拉马托尔斯克地区。

俄罗斯运动员不得参与国际比赛

在与到访基辅的国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）举行会晤时，乌克兰总统泽连斯基对于俄罗斯和白俄罗斯运动员被禁止参加多项世界赛事的做法表示欢迎。他说，不能允许一个恐怖主义国家利用体育活动推进自己的政治利益和舆论宣传。

泽连斯基感谢国际奥委会主席在这个问题上的“坚定立场”。他说，俄罗斯对乌克兰的侵略战争对乌克兰体育造成“残酷打击”，“超过10万名乌克兰运动员没有机会进行训练，数百个体育设施（在战火中）被毁”。

德国天然气储备可能仅够使用一两个月

德国国家能源局局长穆勒（Klaus Müller）指出，德国目前的天然气储量无法支撑太久。他在接受丰克媒体集团采访时说：“如果我们无法再继续获得俄罗斯天然气，而且经历一个比较温暖的冬天，那么在去除掉我们需要向欧洲其它国家输送天然气的义务之外，目前的储量大概够使用一两个月。”但他也强调，这些数字还有很多不确定性。目前德国天然气存储设施的存量大约为60%多一些。

观看视频 03:35 绝密App帮助乌克兰赢得战争？

(德新社, 法新社, 路透社)

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