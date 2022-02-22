乌克兰局势突变 中国舆论怎么说

（德国之声中文网）普京周一（2月21日）签署文件，承认乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克为"独立国家"，随后宣布将派遣军队到这两处进行"维和"行动。欧美国家纷纷谴责俄罗斯这一举动侵犯乌克兰主权、破坏国际法，美国和欧盟还宣布了初步制裁措施。

北京呼吁克制、对话

当天晚间，联合国安理会就乌克兰局势举行紧急会议。中国常驻联合国代表张军发言称中方高度关注乌克兰局势的最新发展，并呼吁各方保持克制，避免任何可能加剧紧张局势的行动。

22日，美国国务卿布林肯同中国外长王毅通电话。中国外交部的新闻发布称，王毅在通话中称乌克兰局势正趋于恶化。中方再次呼吁各方保持克制，认识到落实安全不可分割原则的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

他强调，任何国家的合理安全关切都应得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应当得到维护。王毅说，乌克兰问题演变至今，与新明斯克协议迟迟未能有效执行密切相关。中方将"继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触"。

王毅上周末以视频方式出席慕尼黑安全会议时，曾表示中方一贯秉持的原则立场是，各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护，"对乌克兰也不例外"。这被一些媒体解读为中国试图同莫斯科拉开一定距离。但王毅同时也批评西方国家"应该思考一下，北约继续东扩是否可以带来更多安全" 。

中国官媒尚未对乌克兰最新局势直接发表评论。但在迄今的新闻报道中，明显采用俄罗斯方面的立场和论据，认为乌克兰危机的责任在美国和北约。《环球时报》2月18日刊登北京外交学院副院长王帆的评论称，"乌克兰危机是美国刻意制造出来的。乌克兰危机本身就是美国的另一个筹码"。

吃瓜者的担忧

乌克兰势态在中国网络上引起热烈的讨论。有人兴奋，称赞俄罗斯"战斗民族果然不认怂"；"普京真是一个有担当的男子汉，敢于将乌克兰危机的俄罗斯一方的责任扛起来。"有人提问"普京的终极目标是拿下整个乌克兰？"

环球时报的微博发文关注普京周一发表长篇电视讲话中的一处表述，即"乌克兰是俄罗斯历史、文化和精神空间的固有组成部分"，"乌克兰从未拥有过自己真正的国家地位"。得到包括中国人民大学国际关系学者金灿荣在内的一些知名人士的转发。

观看视频 02:12 普京：你会支持，还是你支持——说明白点！

很多人自然联想到了台湾。在#如何看待乌克兰超5万民众入境俄罗斯的标签下面，有留言建议中国"也可参照这个办法，直接发给台湾居民身份证"。

环球时报前主编胡锡进发帖写道："中国微博俨然成了国际道德法庭：俄罗斯摆来龙去脉，乌克兰喊冤，美国英国法国拉偏架，中国网民七嘴八舌，挺谁的都有。世界盛行向亲不向理，今后要讲理，学中文。"

也有用户对中国网络上对这一话题的吃瓜态度表示不屑："小国的命运是很可悲的，在重大国际事件面前毫无还手之力，只能任由摆动。尤其是那些夹在大国之间的小国。今天有人关心5,000万乌克兰人在想什么吗？他们的物资够不够？他们的生活状态怎么样。大家只关心普京说什么，美国说什么，中国说什么。"

官方背景的声音中，也有突出忧虑的。外交学院副院长王帆的评论中写道："乌克兰危机具有连锁反应，牵一发动全身，很可能带来欧亚大陆地缘政治乱局和变局，有可能形成新的全球力量组合，同时在疫情仍在肆虐的背景下带给欧洲经济及至世界经济雪上加霜的后果。"

观看视频 02:25 DW记者实地采访乌东前线小镇

（综合报道）

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