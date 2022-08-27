 乌克兰局势最新进展：IAEA视察员前往扎波罗热核电站 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2022

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乌克兰局势最新进展：IAEA视察员前往扎波罗热核电站

经过数周争论，国际核专家得以前往视察被俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站。乌军称，能击退俄军在乌东地区的攻势。

自3月以来，欧洲最大的乌克兰扎波罗热核电站一直处于俄军控制下，而且一再受到攻击

自3月以来，欧洲最大的乌克兰扎波罗热核电站一直处于俄军控制下，而且一再受到攻击

（德国之声中文网）国际原子能机构（IAEA）一个专家小组已上路，前往视察处境危险的乌克兰扎波罗热核电站。该机构总干事格罗西（ Rafael Grossi ）推文通报说，他为能率队实施这一使命自豪。专家小组可望本周晚些时候抵达目的地。  

今年3月，俄军控制了这个欧洲最大核电站。此后，该核电站多次遭炮击，最近一次是上周末。俄乌互相指控对方要对炮击行为负责，双方同时都称，迄今未发生核泄漏。 

双方都发布了相关视频，显示在附近城市埃涅尔戈达尔（Enerhodar）的该电站职工居住区遭炮击情景，其中，车辆起火，平民受伤，俄占领当局称，伤者数量为9人，并指责基辅企图用无人机袭击一个乏燃料储存设施。俄方称，无人机被击中，落在一反应堆安全壳上，此后，无人机所携爆炸物被引爆，未而造成任何损失。而一段时间以来，基辅当局一直发出警告称，莫斯科计划在扎波罗热实施 "某种挑衅"。 

乌克兰国内对发生类似1986年切尔诺贝利核灾难的担忧日益增加。

乌克兰：击退俄军攻势  

乌克兰军队称，在乌东多地击退了俄罗斯的猛烈攻势。乌军总参谋部通报说，其中包括顿巴斯地区巴赫穆特镇（Bachmut ）附近的韦塞拉·多里纳村（ Wessela Dolyna ）。因进攻受阻，俄军在巴赫穆特城外停顿已达数周。交战双方的信息很难得到独立方证实。 

坚守首都基辅附近的乌军士兵 

坚守首都基辅附近的乌军士兵 

前线长2000多公里  

在顿涅茨克市西北部，亲俄分离主义分子和俄军试图袭击佩尔沃迈斯克村（ Perwomajske ）。乌军总参谋部通报说，攻击也被击退。在该地区，乌方新近失去对顿涅茨克郊区皮斯基（Pisky）的控制。基辅报告说，火线总长已逾2000公里，数十个地方遭到俄军坦克和各类火炮的袭击，俄军无人机在前线多地作侦察飞行。

在顿巴斯地区巴赫穆特镇（Bakhmut），许多民宅被摧毁  

在顿巴斯地区巴赫穆特镇（Bakhmut），许多民宅被摧毁  

乌军南方司令部称，袭击了南部赫尔松（ Cherson ）地区3个俄军指挥所和至少两座弹药库，击毙11名俄军官兵，并至少摧毁11门火箭炮、3辆装甲车和1门自行榴炮。 

莫斯科任命的行政主管列昂季耶夫（ Wladimir Leontjew ）对俄国家通讯社证实了乌军的攻击，其中，新卡霍夫卡镇（ Nowa Kachowka s ）遭到4次炮击；第聂伯河一具有战略意义渡口的水电站亦被击中。 

泽连斯基宣布将作出 "回应"  

乌总统沃泽连斯基与军事和安全机构负责人讨论了对俄战争的下一阶段步骤。在每晚视频讲话中提及了此次会议。他未透露细节，但宣布："占领者将在我们保卫者的进一步行动中感受到后果"。他强调，侵略者对乌克兰城市的任何攻击都不能不得到回答："扎波罗热、奥里希夫、哈尔科夫、顿巴斯--他们都会得到回答。" 

泽连斯基总统  

泽连斯基总统  

他特别提到了采矿和钢铁重镇顿涅茨克。自2014年以来，顿涅茨克由莫斯科操控的分离主义分子掌控。泽连斯基说："自豪、光荣的乌克兰顿涅茨克被俄罗斯的占领所羞辱和掠夺。" 他誓言，乌克兰将夺回顿涅茨克、马里乌波尔和顿巴斯的所有城市。  

与此同时，美国称，联合国未能达成《核不扩散宣言》归因于莫斯科 "寡廉鲜耻的 "阻挠态度。美国国务院副发言人帕特尔（ Vedant Patel）说："数周谈判紧张而富有成效，但俄联邦单独决定阻止就最后文件达成共识。" 由于俄罗斯的阻挠，联合国核不扩散条约审议大会上周六结束，未能发表最终声明。根据来自谈判圈的信息，俄罗斯主要反对宣言中涉及乌克兰扎波罗热核电站的文字。

根据草案，会议对乌核电站，特别是扎波罗热亚核电站附近的军事活动表 "严重关切"，并对乌克兰失去对核电站的控制权及由此产生的对核安全的负面影响深为不满。 

（德新社，路透社）

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