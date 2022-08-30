乌克兰局势最新进展概述：泽连斯基遇交通事故未受伤

（德国之声中文网） 在乌克兰首都基辅，总统泽连斯基遇遭遇一起轻微车祸。周四（9月15日）早晨，总统府发言人尼基弗罗夫（Serhiy Nykyforov）在脸书上通报说，一辆私家车撞上国家元首的座驾及随行车辆，一名医生立即为总统本人做了检查，"未发现严重伤情。"

当局尚未提供有关总统健康状况的更多细节。医护人员对肇事车驾驶人做了检查并将其送医治疗，警方已介入调查。

本周三，泽连斯基总统亲自访问了数天前被乌军收复的东部地区的伊久姆镇。

俄军袭击泽连斯基家乡水坝

据基辅当局通报，因被俄军导弹击中，乌克兰中部城市克里沃罗格市 Krywyj Rih ）水库大坝受损，有可能导致决堤。该市是泽连斯基总统的出生地。乌总统办公厅副主任季莫申科（ Kyrylo Tymoschenko ）告诉在线服务Telegram，当地水利基础设施受损，因古列茨河（Ingulets ）水位上升。

季莫申科指出，共有60万人口的这座城市的市中心以及另一市区受到大水威胁。他称，到目前为止，局面 "得到控制"，抢险人员正全力以赴，争取 "尽快消除威胁"。

泽连斯基乌克兰总统在社交媒体上证实，俄军破坏水利基础设施，以图 "淹没 "他的家乡。第聂伯罗彼得罗夫斯克州（ Dnipropetrowsk ）州长通报说，俄军从一架战机上共向该市发射了7枚巡航导弹，基础设施遭严重破坏。

冯德莱恩访乌

欧盟委员会主席冯德莱恩周四抵基辅访问，分别会晤泽连斯基总统和施米哈尔（ Denys Schmyha ）总理。这是自2月底俄罗斯入侵以来，这位德国籍政治家第三次到访乌克兰。

冯德莱恩推文表示："发生了很多变化"。她写道，乌克兰现在是欧盟候选国，她将和基辅对话者讨论 "我们如何在入盟之路上使我们的经济和人民更紧密联系在一起"。

昨天，这位欧委会主席在斯特拉斯堡发表的欧盟咨文中宣布了这一访问计划。

德国经济部长：乌克兰给世界带来希望

德国联邦政府副总理兼经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）在七国集团贸易部长勃兰登堡会议上和乌克兰经济部长斯维里登科（ Julia Swyrydenko ）的联合新闻会上称，乌克兰"给世界带来了希望"。他说，乌克兰在与俄罗斯斗争中的勇气让人印象深刻。他指出，乌克兰重建需约3500亿欧元。这位绿党籍政治家表示，这是一个 "庞大数字"，但德国企业现在就可在乌克兰投资。

古特雷斯预期和平不会迅速到来

在与俄总统普京通话后，联合国秘书长古特雷斯表示，他个人认为，近期内，莫斯科和基辅之间无和平谈判希望。古特雷斯在纽约联合国总部举行的新闻会上说："如果认为我们已有接近达成和平协议的可能性，那就太天真了。" 他强调，虽然联合国准备以任何可能的方式推动实现外交解决，但目前发生这种情况的机会 "微乎其微"。

因为之前与普京总统通电话，古特雷斯在联合国总部新闻发布会上晚到了数分钟。本届联大一般性辩论下周二开始举行。普京将不参加。出席联大的俄方最高代表将是外长拉夫罗夫。乌克兰方面，泽连斯基总统将发表演说，--是到场还是以视频方式，目前尚不清楚。

欧盟议会人民党敦促向乌克兰提供主战坦克

欧洲人民党主席韦伯（ Manfred Weber ）呼吁德国政府向乌克兰提供主战坦克。他指出，"乌克兰军队正表明，有了恰当的援助，它能赢得这场战争。"

这位德国基督教社会党政治家对德国丰克媒体集团（Funke Mediengruppe）报纸表示，"因此，德国政府应该为提供主战坦克扫清道路。这有助于缩短战争的时间，减少破坏和痛苦。"

（美联社，德新社，路透社）

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