乌克兰局势会如何发展？

(德国之声中文网)俄罗斯国防部在27日坚称对乌克兰的军事行动已经取得了成功,但是拒绝对战事细节发表评论。

一位美国高级国防官员则在同一日说,有迹象表明,在过去24小时内,由于乌克兰的防御力量出乎意料地强大,俄罗斯军队未能取得完全的空中优势,莫斯科当局对其进展缓慢感到沮丧。

英国国防部在推特上表示,俄罗斯的军事进攻已停滞不前。

总部设在华盛顿的智库战争研究所(Institute for the Study of War)指出,尽管俄罗斯在火力上有着巨大优势,但乌克兰的抵抗仍然非常有效。

身处莫斯科的国防分析家帕维尔-费尔根豪尔(Pavel Felgenhauer)告诉德国之声:"本来,五角大楼的将领们认为,乌克兰有组织的抵抗会在72小时内崩溃,然后可能会转变成游击战。因此,在开战之前他们就已经支援了可供游击队使用的武器,如便携式武器、标枪和其他反坦克武器等。"

乌克兰的抵抗让俄罗斯感到惊讶

分析人士说,俄罗斯军事领导层对其空袭没有产生预期的效果感到惊讶。总部设在伦敦的智库查塔姆研究所(Chatham House)俄罗斯和欧亚项目的研究员布勒格( Mathieu Boulegue)告诉德国之声:"俄罗斯军队难以压制乌克兰和乌克兰空军。"

五角大楼认为,俄罗斯目前在两国边境集结的约15万部队中,至少有一半已经开进乌克兰。

乌克兰的反抗力量中,除了正规军之外,志愿者们也在组建民兵,自制燃烧弹,设置路障阻拦俄军,拆除路标迷惑俄军。

大多数分析家预测,目前的战争阶段只是多重进攻的第一阶段,俄罗斯军队还将扩大攻势。

"他们以人们通常预期的混合战开始袭击。我的意思是,特种部队、伞兵作战并不是俄罗斯军队的传统强项。这不是他们在叙利亚的作战方式。在叙利亚,他们将城市炸成废墟。"费尔根豪尔说,"现在他们很可能会更认真,更多采用俄罗斯作战风格,更具侵略性地使用重型武器。"

普京的下一步行动

与此同时,普京对停滞不前的军事行动做出了回应,宣称已命令俄罗斯的核威慑力量处于高度戒备状态。

据俄罗斯官方通讯社报道,普京说:"由于主要北约国家的高级官员对我国发表侵略性言论,我命令国防部长和总参谋长将俄军的威慑力量调整至特殊战备状态。"

目前还不清楚 "特殊战备状态 "意味着什么。前俄罗斯军官埃格特( Konstantin Eggert) 告诉德国之声,他 "难以辨别 "普京说核武力处于更高的警戒状态是什么意思,因为这些武力总是处于 "高度警戒 "状态。

在后续的局势发展中,有报道称,人们已经多次发现俄罗斯军队动用安装在T-72坦克底盘上的配备燃烧弹和温压弹头的重型远程多管火箭炮TOS-1。据CNN报道,上周六下午在俄罗斯与乌克兰边境的别尔哥罗德市附近出现了TOS-1火箭炮。

TOS-1火箭炮是俄罗斯常规武器库中最具威慑力的武器之一。它由一个高能燃料容器和两个独立的炸药装置组成,利用周围空气中的氧气来产生高温爆炸。当火箭弹发射到达目标上空时,高能燃料将会喷射到相当大范围内的空气中,与空气中的氧气混合,燃烧时能释放极高的热量。其云爆剂轰爆形成的超压环境,甚至可以撕裂人体器官,即使躲在掩蔽工事或地下室中也无法幸免于难。

这种武器首先由苏联军队在阿富汗战争中使用,前不久又出现在对叙利亚城市的轰炸中。

在乌克兰东部和南部,俄罗斯军队已经使用了BM-21"冰雹"多管火箭炮。有图片显示,乌克兰第二大城市哈尔科夫出现被摧毁或被遗弃的BM-21火箭炮,但尚未得到进一步证实。

还有人担心,俄军将对基辅和南部港口城市奥德萨使用Kalibr巡航导弹。这种导弹可以从船舶、飞机和潜艇上发射,并可配备常规弹头和核弹头。

