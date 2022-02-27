尽管俄罗斯对乌克兰具有压倒性的军事优势，但是它的入侵遭到意想不到的顽强抵抗。普京称已命令俄罗斯的核威慑力量调整至特殊战备状态。接下来，乌克兰局势会如何发展？
（德国之声中文网）俄罗斯国防部在27日坚称对乌克兰的军事行动已经取得了成功，但是拒绝对战事细节发表评论。
一位美国高级国防官员则在同一日说，有迹象表明，在过去24小时内，由于乌克兰的防御力量出乎意料地强大，俄罗斯军队未能取得完全的空中优势，莫斯科当局对其进展缓慢感到沮丧。
英国国防部在推特上表示，俄罗斯的军事进攻已停滞不前。
总部设在华盛顿的智库战争研究所（Institute for the Study of War）指出，尽管俄罗斯在火力上有着巨大优势，但乌克兰的抵抗仍然非常有效。
身处莫斯科的国防分析家帕维尔-费尔根豪尔（Pavel Felgenhauer）告诉德国之声："本来，五角大楼的将领们认为，乌克兰有组织的抵抗会在72小时内崩溃，然后可能会转变成游击战。因此，在开战之前他们就已经支援了可供游击队使用的武器，如便携式武器、标枪和其他反坦克武器等。"
乌克兰的抵抗让俄罗斯感到惊讶
分析人士说，俄罗斯军事领导层对其空袭没有产生预期的效果感到惊讶。总部设在伦敦的智库查塔姆研究所（Chatham House）俄罗斯和欧亚项目的研究员布勒格（ Mathieu Boulegue）告诉德国之声："俄罗斯军队难以压制乌克兰和乌克兰空军。"
五角大楼认为，俄罗斯目前在两国边境集结的约15万部队中，至少有一半已经开进乌克兰。
乌克兰的反抗力量中，除了正规军之外，志愿者们也在组建民兵，自制燃烧弹，设置路障阻拦俄军，拆除路标迷惑俄军。
大多数分析家预测，目前的战争阶段只是多重进攻的第一阶段，俄罗斯军队还将扩大攻势。
"他们以人们通常预期的混合战开始袭击。我的意思是，特种部队、伞兵作战并不是俄罗斯军队的传统强项。这不是他们在叙利亚的作战方式。在叙利亚，他们将城市炸成废墟。"费尔根豪尔说，"现在他们很可能会更认真，更多采用俄罗斯作战风格，更具侵略性地使用重型武器。"
普京的下一步行动
与此同时，普京对停滞不前的军事行动做出了回应，宣称已命令俄罗斯的核威慑力量处于高度戒备状态。
据俄罗斯官方通讯社报道，普京说："由于主要北约国家的高级官员对我国发表侵略性言论，我命令国防部长和总参谋长将俄军的威慑力量调整至特殊战备状态。"
目前还不清楚 "特殊战备状态 "意味着什么。前俄罗斯军官埃格特（ Konstantin Eggert） 告诉德国之声，他 "难以辨别 "普京说核武力处于更高的警戒状态是什么意思，因为这些武力总是处于 "高度警戒 "状态。
在后续的局势发展中，有报道称，人们已经多次发现俄罗斯军队动用安装在T-72坦克底盘上的配备燃烧弹和温压弹头的重型远程多管火箭炮TOS-1。据CNN报道，上周六下午在俄罗斯与乌克兰边境的别尔哥罗德市附近出现了TOS-1火箭炮。
TOS-1火箭炮是俄罗斯常规武器库中最具威慑力的武器之一。它由一个高能燃料容器和两个独立的炸药装置组成，利用周围空气中的氧气来产生高温爆炸。当火箭弹发射到达目标上空时，高能燃料将会喷射到相当大范围内的空气中，与空气中的氧气混合，燃烧时能释放极高的热量。其云爆剂轰爆形成的超压环境，甚至可以撕裂人体器官，即使躲在掩蔽工事或地下室中也无法幸免于难。
这种武器首先由苏联军队在阿富汗战争中使用，前不久又出现在对叙利亚城市的轰炸中。
在乌克兰东部和南部，俄罗斯军队已经使用了BM-21"冰雹"多管火箭炮。有图片显示，乌克兰第二大城市哈尔科夫出现被摧毁或被遗弃的BM-21火箭炮，但尚未得到进一步证实。
还有人担心，俄军将对基辅和南部港口城市奥德萨使用Kalibr巡航导弹。这种导弹可以从船舶、飞机和潜艇上发射，并可配备常规弹头和核弹头。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
聯合國安理會週日投票決定將在本週針對俄烏戰爭召開一次聯合國大會的緊急會議，預計在大會上通過一項譴責俄羅斯的決議。與此同時，歐盟外長也同意編列預算，購買武器並發送至烏克蘭。
周日德国首都柏林有十万人走上街头，抗议俄罗斯发动侵略乌克兰战争。德国总理肖尔茨宣布将拨出1000亿欧元专款提升军备以捍卫欧洲和平。同日，德国向俄罗斯关闭领空并冻结俄央行在德意志银行的存款。