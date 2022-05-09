乌克兰将首次以战争罪起诉俄罗斯军人

（德国之声中文网）乌克兰总检察长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）宣布，将对入侵乌克兰的俄罗斯军人进行首次战争罪行审判。

即将受审的是正被拘留的21岁俄罗斯士兵希希马林（Vadim Shishimarin），他被指控杀害一名62岁的老人。如果他被指控的战争罪和预谋杀人罪成立，可能面临15年的监禁。

希希马林被指控开枪射杀62岁平民

总检察长维涅迪克托瓦办公室在周三（5月11日）发表的一份声明说，在坦克部队服役的希希马林于2月28日从车上用一支自动步枪，杀害一名手无寸铁的62岁居民。法新社报道说，希希马林的一张照片也被公布。

声明表示，当时希希马林所在部门被击溃，他和另外4名士兵逃跑到丘帕希夫卡村（Chupakhivka），偷了一辆汽车。一名62岁的男子骑车从旁边经过，希希马林对他开枪射杀，以防止他说出他们的行踪。

“其中一名军人命令被告杀死一名平民，以防他去举报他们。” 维涅迪克托瓦办公室的声明说，“该男子在距离住家只有几十米的地方当场毙命”。

观看视频 01:40 “在21世纪，战争是荒谬的”

乌克兰检方没有透露这名士兵是如何被乌克兰拘捕的细节，也没有透露他所在部队中其他的情况，而且也没有透露审判日期。

乌克兰公民自由中心（Center for Civil Liberties）的雅沃斯基（Volodymyr Yavorskyy）表示，乌克兰人权组织将密切关注希希马林的审判，以观察审判是否公平。他说，“在战时很难遵守法庭诉讼的所有规则、规范和中立性。”

更多战争罪行正在调查之中

维涅迪克托瓦办公室表示，在调查10700多起战争罪行，并确定了600多名嫌疑人。

上个月，俄罗斯军队放弃了占领基辅的努力，撤走之后留下诸多暴行的证据。在布查（Bucha）等城镇，人们在街道上、居民院子里和埋葬坑里都发现了大量尸体。居民们也报告了俄罗斯士兵杀戮、焚烧、强奸、酷刑和肢解等种种暴行。

英国和荷兰已向乌克兰派出战争罪调查员，协助当地和国际刑事法院工作小组调查可能存在的大规模暴行。德国外交部长贝尔博克本周访问乌克兰时也呼吁起诉战争罪犯。

观看视频 01:40 布查惨案：究竟谁在说谎

（法新社、美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

