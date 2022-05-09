 乌克兰将首次以战争罪起诉俄罗斯军人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2022

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新闻广角

乌克兰将首次以战争罪起诉俄罗斯军人

乌克兰总检察长宣布，将对一名入侵乌克兰的俄罗斯士兵进行审判。这名21岁的被告被指控射杀一名62岁的平民，以掩盖其行踪。目前，乌克兰检方在调查10700多起战争罪行，并确定了600多名嫌疑人。

入侵乌克兰的俄罗斯士兵中的一些人将面临战争罪指控

入侵乌克兰的俄罗斯士兵中的一些人将面临战争罪指控（图为乌克兰东部顿涅茨克一个村庄的俄罗斯士兵）

DW.COM

俄罗斯军队从乌克兰北部撤离后，留下的惨景令人震惊，欧盟理事会主席使用了"屠杀"一词，乌克兰政治家认为俄军犯下战争罪。

国际特赦组织等非政府人权组织指控俄罗斯军队在乌克兰攻击平民目标，并使用集束炸弹等禁用武器。乌克兰则表示将对虐俘指控进行调查。

篡改的照片、虚假的声明、国家宣传和深伪视频都是俄罗斯和乌克兰之间战争的一部分。我们驳斥一些例子，并告诉你如何看穿它们。

布查（Bucha）慘案震撼世界，當地政府正努力讓這座千瘡百孔的城市復甦，但目前仍要求居民暫時先不要重返家園。德國之聲專訪布查市長，請他講述當地最新情況。

乌克兰布查（ Butscha ）平民遭“屠杀”画面震惊世界。俄罗斯政府和亲俄人士声称：一切都是造假，某些“尸体”实为活人。德国之声事实核查证明，撒谎的是莫斯科。

（德国之声中文网）乌克兰总检察长维涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）宣布，将对入侵乌克兰的俄罗斯军人进行首次战争罪行审判。

即将受审的是正被拘留的21岁俄罗斯士兵希希马林（Vadim Shishimarin），他被指控杀害一名62岁的老人。如果他被指控的战争罪和预谋杀人罪成立，可能面临15年的监禁。

希希马林被指控开枪射杀62岁平民

总检察长维涅迪克托瓦办公室在周三（5月11日）发表的一份声明说，在坦克部队服役的希希马林于2月28日从车上用一支自动步枪，杀害一名手无寸铁的62岁居民。法新社报道说，希希马林的一张照片也被公布。

声明表示，当时希希马林所在部门被击溃，他和另外4名士兵逃跑到丘帕希夫卡村（Chupakhivka），偷了一辆汽车。一名62岁的男子骑车从旁边经过，希希马林对他开枪射杀，以防止他说出他们的行踪。

“其中一名军人命令被告杀死一名平民，以防他去举报他们。” 维涅迪克托瓦办公室的声明说，“该男子在距离住家只有几十米的地方当场毙命”。

观看视频 01:40

“在21世纪，战争是荒谬的”

克兰检方没有透露这名士兵是如何被乌克兰拘捕的细节，也没有透露他所在部队中其他的情况，而且也没有透露审判日期。

乌克兰公民自由中心（Center for Civil Liberties）的雅沃斯基（Volodymyr Yavorskyy）表示，乌克兰人权组织将密切关注希希马林的审判，以观察审判是否公平。他说，“在战时很难遵守法庭诉讼的所有规则、规范和中立性。”

更多战争罪行正在调查之中

维涅迪克托瓦办公室表示，在调查10700多起战争罪行，并确定了600多名嫌疑人。

上个月，俄罗斯军队放弃了占领基辅的努力，撤走之后留下诸多暴行的证据。在布查（Bucha）等城镇，人们在街道上、居民院子里和埋葬坑里都发现了大量尸体。居民们也报告了俄罗斯士兵杀戮、焚烧、强奸、酷刑和肢解等种种暴行。

英国和荷兰已向乌克兰派出战争罪调查员，协助当地和国际刑事法院工作小组调查可能存在的大规模暴行。德国外交部长贝尔博克本周访问乌克兰时也呼吁起诉战争罪犯。

观看视频 01:40

布查惨案：究竟谁在说谎

（法新社、美联社）

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