乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中

客座评论：战争一周年，习近平为何偏偏此时提出 “中国立场”？

一年前俄罗斯出兵乌克兰的记忆犹新，但当初可能很少人会想到这场残酷的战争要持续这么久。而现在一个重要的问题是，普京的军队还要打多久？而这个问题直接也跟北京的决策有关。 习近平就站在这个关键时刻的十字路口上。