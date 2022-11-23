乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中

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随着第二年战争的开始，尤其是许多年轻的乌克兰人几乎看不到任何希望。战争日常已经完全改变了生活和思维方式。
中国官方确认习近平下周访问莫斯科。按照中方渲染的气氛，似乎北京是和平使者，去莫斯科给世界带来福音。但旅德政治学者张俊华认为，习近平此行将给本来就未知的乌克兰战争的最终结果带来更大的不确定性。
俄乌战争一周年之际，美国总统拜登对乌克兰进行了事先没有宣布的访问。他宣布对乌克兰的军援再增5亿美元，包括提供700辆主战坦克，数千辆军车。
一年前俄罗斯出兵乌克兰的记忆犹新，但当初可能很少人会想到这场残酷的战争要持续这么久。而现在一个重要的问题是，普京的军队还要打多久？而这个问题直接也跟北京的决策有关。 习近平就站在这个关键时刻的十字路口上。
《时代周报》撰文指出，美中似乎正一步步走进新的冷战，这和俄罗斯有关，也和中国对“亚洲小北约”感到担忧有关。《慕尼黑信使报》分析认为，“北京似乎想充分利用普京的弱点，向成为世界大国迈出最终的一步”。
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