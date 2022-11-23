 乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.03.2023

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时政风云

乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中

随着第二年战争的开始，尤其是许多年轻的乌克兰人几乎看不到任何希望。战争日常已经完全改变了生活和思维方式。

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數百萬烏克蘭人的生活因俄羅斯的入侵而面目全非。 DW記者Mathias Bölinger在烏克蘭訪問了為那些因戰爭背井離鄉家庭所組織的一次夏令營。

戰爭時期的烏克蘭夏令營 29.08.2022

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