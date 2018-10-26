 乌克兰宣布戒严 美介入警告俄国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2018

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时政风云

乌克兰宣布戒严 美介入警告俄国

针对俄罗斯与乌克兰在亚速海爆發冲突，俄方扣押乌克兰船只。美国强烈谴责。英法德和其他5个欧盟国家也發出声明表示认同乌克兰的边界，重申俄罗斯违法占领克里米亚。

Ukraine russisches Konsulat in Kiew (Getty Images/AFP/A. Gimanov)

一名抗议者手持乌克兰国旗试图闯进俄罗斯使馆表达对于俄方在亚速海上与乌克兰船舰衝突的不满。

（德国之声中文网）乌克兰总统波洛申科（Petro Poroschenk）因俄罗斯与乌克兰在亚速海爆發衝突，并扣押三艘船舰，提出为期60天的戒严令。乌克兰议会已经通过实施。戒严令将限制公民自由，给予国家机构更大的权力。

于此同时，美国也警告俄罗斯违反乌克兰主权的行为令人髮指。美国驻联合国大使黑利 (Nikki Haley)在联合国安理会上表示，俄罗斯持续不断的违法行动是美俄关系无法正常化的主因。美国国务卿蓬佩奥也要求俄国停止这种「侵略」的行为，并归还船舰与船员。

德国政府也对亚速海的军事升级表示担忧。外交部长马斯周一早上访问西班牙期间表示:「亚速海周围的事态發展极为令人担忧。我们无法接受俄罗斯的封锁。我们可以做的是呼吁双方降低衝突。」德国政府也出面重申了对乌克兰主权和领土完整的支持，其中包括在克赤海峡的航运权。自由进入亚速海的权利必须受到保障。

俄扣押乌克兰船舰

俄罗斯在11月25日向乌克兰船舰开火，打伤了三名船员，并在克里米亚海岸附近扣押了这三艘船舰。

负责监管俄国边防警卫队的俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，乌克兰船舰非法进入俄罗斯领海，俄方被迫开火。FSB表示：「有确切的证据证明，基辅精心策划了这场挑衅。」也说很快会把资料公诸于世。

6名受伤的乌克兰船员接受治疗后目前情况稳定。

Karte Asowsches Meer Krim Ukraine Russland EN

俄罗斯占领克里米亚(Crimea)，并且宣称拥有亚速海主权，即为图中蓝色地标处

当天稍早，两艘乌克兰海军炮艇Berdyansk、Nikopol和一艘拖船准备从黑海的敖德萨，经亚速海(Sea of Azov)前往乌克兰港口城市马里乌波尔(Mariupol)，在准备通过克里米亚与俄罗斯大陆之间的狭窄通道－克赤海峡时，与俄罗斯爆發衝突。

乌克兰海军说，一艘俄罗斯海岸警卫队船舰撞击拖船，导致船舶发动机和船体受损。随后，俄方向乌克兰开火。

俄罗斯指责三艘乌克兰船只未经许可进入其领海，违反《联合国海洋公约》。俄方阻止任何船只从黑海进入亚速海。乌克兰则表示，俄罗斯的行为才是违反国际法，坚持FSB已收到有关船舶航行的预先通知。

欧盟和北约分别要求双方克制，也要求俄罗斯恢复克赤海峡的航行自由。

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten. (picture-alliance/dpa/TASS)

驻扎在克里米亚的俄罗斯海军发布照片显示三方对峙状况

紧张情势升级

2003年的条约将亚速海指定为共享领海，但俄罗斯自2015年以来一直主张拥有该航道的控制权。最近的争端引发了人们的担忧，两国之间的冲突可能更广泛升级。

2014年，俄罗斯吞并克里米亚半岛，遭到国际社会谴责。其后，乌克兰在东部地区与亲俄分裂分子發生内战。

夏立民/罗法（德新社、路透社）

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