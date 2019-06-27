 乌克兰客机坠毁伊朗 无人生还 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2020

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时政风云

乌克兰客机坠毁伊朗 无人生还

周三（1月8日）早晨，乌克兰国际航空公司一架波音737客机在伊朗首都德黑兰霍梅尼机场升空后不久即起火坠落，机上176人全部遇难。

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt (picture-alliance/AA/Iranian Red Crescent)

失事飞机残骸四处散落

（德国之声中文网）根据到目前为止获得的信息，这架乌克兰国际航空公司（UIA）所属的波音737客机发生技术故障。救援队负责人在电视上表示，该机坠落前着火。救援组织红新月未能找到生还者。乌克兰总统泽伦斯基在推特上表示，根据现有报告，机上所有乘客和机组人员均罹难。他已任命一个危机处理委员会。

据报道，编号PS752的这架客机当地时间今早5时起飞后不久便起火，旋即坠落于德黑兰近郊霍梅尼国际机场附近的一片荒野，也因此，暂无地面有人伤亡的消息。该客机原应于当地时间周三上午在乌克兰首都基辅降落。

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt (picture-alliance/AP Photo/M. Nasiri)

乌克兰一架民航客机在德黑兰附近坠毁，无人生还

正值局势紧张之际

鉴于美国和伊朗之间正处于军事冲突激化之际，这一空难引发众多猜测。此前，在伊朗对伊拉克境内的军事基地发动导弹攻击后，美国联邦航空管理局（FAA）下令禁止所有美国飞机飞经中东地区部分空域。该机构在一份声明中表示，"由于军事活动增多、政治紧张加剧"，飞行体被误认的风险增加，因此，所有在美注册登记的飞机均不得进入波斯湾、安曼湾、伊拉克及伊朗空域。德国汉莎航空也取消了原定周三从法兰克福飞往德黑兰的航班。

飞机制造商波音表示，正核实关于发生技术故障的所有线索。该公司推文道："我们已了解到来自伊朗的媒体报道，正搜集更多信息"。

此次失事飞机不属于引起争议的导致波音公司深陷危机的737 Max。该型客机曾发生两次坠毁事故。

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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