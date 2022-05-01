 乌克兰女性参加捍卫国家的战斗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2022

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时政风云

乌克兰女性参加捍卫国家的战斗

乌克兰的国土保卫军是武装预备兵。三个月前还是时装设计师的娜塔莉现在一身戎装，同女儿一道成了保家卫国的战士。

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