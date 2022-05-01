乌克兰女性参加捍卫国家的战斗

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乌克兰的国土保卫军是武装预备兵。三个月前还是时装设计师的娜塔莉现在一身戎装，同女儿一道成了保家卫国的战士。
当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。
乌克兰记者叶夫根尼·马洛莱特卡和姆斯提斯拉夫·切尔诺夫冒着生命危险记录了马里乌波尔被围困过程。这两名勇敢的新闻人被授予本年度德国之声言论自由奖。
俄罗斯军队在顿巴斯遭到乌军强烈抵抗，这对俄军造成不小的损失。美国国防部表示正与德国合作，协助训练乌克兰士兵。乌克兰农业部指责俄罗斯士兵偷走了数十万吨粮食，乌克兰是小麦主要生产和出口国之一。
经过近两个月的围城战斗，俄罗斯总统普京宣布”解放“了乌克兰南部海港城市马里乌波尔，下令放弃强攻乌军仍未撤出的亚速钢铁厂，缩小包围圈，不让一只苍蝇飞出来。
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