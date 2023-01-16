乌克兰大使：德国坦克事关存亡

（德国之声中文网）乌克兰驻柏林大使马克耶夫（Oleksii Makeiev）敦促德国政府尽快向乌克兰提供豹2型主战坦克。他对德新社说，"德国的武器、德国坦克对（我们的）生存至关重要."

"我们没有太多时间来讨论"，他补充道："我们希望我们的盟国理解这一点，并采取适当的行动。"

在英国上周六宣布将向基辅提供"挑战者2"型主战坦克支持乌克兰前线之后，德国面临新一轮军援压力，乌克兰一直希望德国提供豹2型坦克。

本周，乌克兰的西方盟国国防部长将在德国拉姆施泰因美军基地举行会议，磋商对乌克兰抗击俄罗斯提供进一步支持。

"我们不要求德国士兵或美国士兵，只是武器"，马克耶夫说。

德国已成为乌克兰最大的军事援助国之一。本月早些时候，德国政府同意与美国和法国一起向乌克兰提供步兵装甲战车。不过德国政府迄今为止一直对向乌克兰转让豹2主战坦克犹豫不决，称只有在与基辅的主要盟友，特别是美国达成共识之后才会这样做。

德国将向乌克兰输送重型武器吗？

"德国防空系统帮助我们击落导弹，而德国坦克将帮助我们解放更多的领土。而且，俄罗斯人在那里实施的暴行将减少。"马克耶夫说："德国武器能拯救生命"。

作为欧洲盟国行动的一部分，波兰和芬兰已经准备向乌克兰提供德制的豹2型坦克。不过波、芬两国这样做还需要得到德国的许可，否则有违反再出口规则之嫌。上周五，德国政府一位发言人表示，还未收到两国提出的正式申请。

德国副总理哈贝克（Robert Habeck）周四说："德国不应阻碍其他国家作出支持乌克兰的决定，这与德国作出何种决定无关。"

德国军火制造商莱茵金属（Rheinmetall）表示，最早可以在2024年从其库存中交付翻新的豹式作战坦克。"即使明天就作出决定，允许我们将豹式坦克运往基辅，交付这些坦克也要到明年年初"，莱茵金属首席执行官帕佩尔格（Armin Papperger）对《图片报》表示。

莱茵金属的库存中，有22辆豹2型坦克和88辆型号较老的豹1型坦克，但需要维修，这将耗资数亿欧元。"这些车辆必须被完全拆卸和重建，"帕佩尔格说。

德国法律禁止军工企业以库存为目的生产坦克。即便加速生产，新的坦克投入使用也可能需要两年时间。

（德新社、路透社）

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