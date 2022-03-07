乌克兰大使强调禁飞区：看普京是否有胆起飞战机

（德国之声中文网）本周一（3月7日）德国总理肖尔茨表示，“目前无其它途径可确保欧洲的取暖、交通、电力供应和工业能源供应”，而确保能源供应“对于生存和公民的日常生活至关重要”。 因此德国不会禁止从俄罗斯进口石油和天然气。

德国在化石燃料方面依赖俄罗斯。根据联邦经济部数据，俄罗斯天然气占德国天然气总进口量约55%，煤炭占50%，原油进口为35%左右。

乌克兰驻德国大使安德烈·梅尔尼克（Andrij Melnyk）在接受《世界报》专访时说：“这一表态无异于向乌克兰背后捅刀。我们认为，这一态度在道德上是站不住脚的。即便不是在未来几天，但是未来几周后也会是崩塌的。现在的问题是，乌克兰还会有多少平民会在轰炸中死亡。”

梅尔尼克在采访中指责德国无论作为北约成员国还是欧盟成员国都是最迟疑最犹豫的国家。他说，例如将俄罗斯逐出全球Swift支付系统和停止从俄罗斯进口能源产品的问题上，德国都是迟疑不决动作缓慢。“这让我们感到十分痛心。我认为，大量德国民众看到自己的国家不去扮演领导者的角色，而是充当吊车尾，一定会觉得很尴尬。”

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“历史的转折点”

2014年，乌克兰爆发“颜色革命”，推翻了亲俄罗斯的总统维克托·亚努科维奇，亲西方的民主力量上台。俄罗斯当局利用乌克兰政局动荡之机建立了对克里米亚的军事控制，同时引爆顿巴斯战争。同年3月16日的公投之后，克里米亚宣布独立。3月18日，俄罗斯声称拥有克里米亚主权，乌克兰及国际社会均对此举严词谴责，认为这一行为违反国际法和俄罗斯签署的保障乌克兰领土完整的协议。

乌克兰驻德国大使梅尔尼克认为2014年俄罗斯并吞克里米亚以及顿巴斯战争是历史的一个转折点。他指责德国肖尔茨政府原本有更多的时间可以积极主动地防止这场二战以来欧洲最严重的灾难发生。“但除了安抚普京之外，什么都没有发生。直到战争爆发。”

梅尔尼克说，德国批准向基辅提供的1000枚反坦克导弹和500件美国制造的“毒刺”(Stingers)防空武器均已送达，另外还有23000顶头盔、1300件防护腰衣和50000个食品包。但是这只是乌克兰目前需要的援助中的一小部分，梅尔尼克强调说：“可是这场战争可能持续数周甚至数月。一次性援助根本是不够的。这就是为什么我每天都在与国防部和军火工业接触。最重要的是，我们无法保护平民。俄罗斯人的地面攻势没有进展，所以他们就通过炸毁房屋以示报复。”

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“普京甚至可能比肖尔茨更清楚，肖尔茨明天会做什么”

到目前为止，无论是作为一个整体的北约还是每个成员国都避免直接卷入乌克兰战争，其中很大的原因是俄罗斯是一个拥核大国。

但梅尔尼克对此不以为然。在接受《世界报》采访时他说：“普京是一个战争罪犯，可能是一个疯狂的政治家，但他不是一个自杀者。因此，我认为不可能发生核战争。两周前在柏林有人告诉我，如果俄罗斯的一家直升机被德国的导弹击毁，这将意味着一场核战争的爆发。……这些都是普京的算计。他不是军人，他是克格勃出身。他非常清楚了解德国人的想法，他把德国人看透了。普京甚至可能比肖尔茨更清楚，肖尔茨明天会做什么。”

梅尔尼克呼吁北约在乌克兰设置禁飞区，“让我们瞧瞧普京是否有胆量让他的战机起飞”。

梅尔尼克在采访中还表示，乌克兰不会投降，因为如果投降了，“乌克兰民族就将被摧毁了，乌克兰就不再存在了”。他坚信，乌克兰最终会取得这场战争的胜利。“在道义上，我们早就赢了。……我们知道俄罗斯的优势，这就是为什么我们需要更严厉的制裁以及大规模的武器援助。”

（世界报）

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