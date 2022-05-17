乌克兰多座城市被困 俄军再射超高音速导弹

（德国之声中文网）莫斯科方面宣称，俄军再度对乌克兰境内目标发射了一枚超高音速导弹。俄罗斯国防部表示，这枚"匕首"型导弹击中了位于尼古拉耶夫（ Mykolajiw）地区的一座乌军油库。这也是战事爆发以来，俄军第二次宣称发射了这种先进的超高音速导弹。

迄今为止，这种武器只在俄罗斯军事演习中投入过使用。俄国军方表示，导弹是由米格31发射的，可以击中两千公里范围内的目标。据称，美国部署在欧洲境内的防空系统也对"匕首"导弹无能无力。俄罗斯总统普京也宣称，匕首导弹是无法战胜的。"匕首"飞行速度超过音速数倍，最高时速可达六千公里。

随着战事的持续，平民伤亡数字也在不断攀升。哈尔科夫市政当局表示，过去三周以来，仅在该市就有266名平民死亡，其中包括14名儿童。这座战前拥有150万人口的乌克兰第二大城市目前仍处于俄军的包围和炮击之下。有关乌克兰战况及平民伤亡的数据，目前无法进行独立核实。

泽连斯基再度向俄罗斯民众喊话

周日凌晨，乌克兰总统泽连斯基发表视频讲话称，乌克兰安全与国防委员会已决定禁止多个亲俄政党继续活动。泽连斯基说："相关政党的政治家们煽动分裂和叛变的企图不会得逞。"

泽连斯基在视频讲话中再度向俄罗斯民众喊话。他表示，两军交战的阵地上，阵亡俄军的士兵已经"堆积如山"，"我想问一下俄罗斯民众，难道你们真的没有觉察到这些损失吗？现在已经有一万四千名俄军士兵丧生，这意味着一万四千个母亲、父亲、妻子和孩子失去了亲人，对此你们毫无察觉吗？"

乌克兰方面公布的俄军死亡数字为14000人，而乌军伤亡数字则为1300人，但这些数据均无法得到独立核实。迄今为止，俄罗斯官方只承认有大约500名官兵在乌克兰阵亡。

难民潮规模超过预期

联合国方面宣称，迄今为止已有大约330万人逃离乌克兰，仅进入波兰境内的乌克兰难民人数就多达大约200万。此外，联合国难民事务高级官员署还在瑞士日内瓦表示，目前在乌克兰境内的难民人数更多达650万人。

德国联邦警察目前共登记注册了20万7742名来自乌克兰的战争难民，而实际数字可能多得多。各联邦州教育部门认为，进入德国的乌克兰难民中，半数以上是儿童和青少年，学校和幼儿园必须做好为这些未成年人提供教育机会的准备。

（德新社，法新社，路透社）

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