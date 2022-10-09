乌克兰多地发生爆炸 美德领袖批俄核威胁

（德國之聲中文網）乌克兰总统办公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoschenko）10月10日说，首都基辅和乌克兰“许多”其他城市都受到了导弹袭击。

基辅市中心周一发生了严重爆炸。据市长克里琴科（Witali Klitschko）说，该市受到俄罗斯导弹的袭击。他敦促居民寻求庇护，“带上保暖的衣服、水、食物和手机充电器”。这位市长说，基辅地铁目前没有载客，地铁站将充当避难所。社交媒体上的图片和视频显示浓烟四起。

第聂伯罗的地区军事长官雷尼琴科（Walentyn Resnitschenko）表示，该地区也受到大规模导弹袭击，有死伤。雷尼琴科呼吁该地区的居民留在防空洞里。利沃夫、赫梅利尼茨基和日托米尔的当局也表示发生了爆炸。后两个地区位于基辅的西部。

乌克兰总统泽连斯基周一在Telegram上写道，乌克兰各地的爆炸事件中有人员伤亡，并称俄罗斯正试图将该国“从地球上抹去”。

中国呼吁缓和局势

中国外交部发言人毛宁在10月10日的例行记者会上表示，希望各方能够通过对话协商妥善解决分歧，并称中方同各方都保持沟通。

毛宁在回答记者有关乌克兰局势的提问时说，「中方已经多次重申了我们在乌克兰问题上的立场，我们始终主张各国的主权和领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理的安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。」

这位发言人表示，中方愿意继续为推动局势缓和发挥建设性作用。「我们觉得重要的是要坚持对话谈判的方向，各方必须共同推动局势缓和。」

乌南导弹袭击12死

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（10月9日）表示，俄羅斯10月8日在烏克蘭南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）的導彈襲擊已經造成至少12人死亡。

澤倫斯基將當晚的炮擊描述為「絕對的邪惡」，並說有49人，包括6名兒童，正在醫院接受治療。一位當地官員早些時候稱有17人死亡。扎波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）說，至少有20座房屋和50座公寓樓被俄羅斯的炮擊破壞。

扎波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Instagram上發布了受損嚴重的公寓的照片。他補充說，救援隊正在尋找倖存者。扎波羅熱離扎波羅熱核電站約125公里（80英里），目前由俄羅斯軍隊控制。

在導彈襲擊前，克里米亞大橋的其中一段在8日上午因爆炸而坍塌。該發展也對普京在烏克蘭的戰爭造成打擊，並讓人擔心俄羅斯會進行報復。俄羅斯軍隊8日的襲擊也是莫斯科該周第二次襲擊扎波羅熱。

同日，俄羅斯總統普京稱破壞克里米亞刻赤大橋部分路段的爆炸是「恐怖主義行為」，而根據俄羅斯機構報導，普京稱該爆炸的主使者是烏克蘭特務部門。

他說：「毫無疑問地，這是一次旨在破壞俄羅斯聯邦重要民用基礎設施的恐怖主義行為。」

扎波羅熱核電站重接電網

與此同時，國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）9日在推特上說，烏克蘭南部的扎波羅熱核電站已經重新接入電網。10月1日，IAEA在一份報告中說，在扎波羅熱經歷了一夜砲擊後，該電廠的外部電源線被切斷，迫使電廠改使用緊急柴油反應堆。

格羅西稱外部電源的恢復是「在仍然無法維持的情況下的一種暫時緩解」。他再次呼吁各方在電廠周圍建立一個「保護區」，並補充說，他將前往俄羅斯與烏克蘭總統澤連斯基會面，以推進這一提議。

10月5日，普京簽署了一項法令，指定該電廠為俄羅斯的聯邦財產，並命令俄羅斯政府機構接管該設施。自3月初以來，扎波羅熱核核電站一直被俄羅斯占領，但仍由烏克蘭技術人員操作。

德美：核威脅不負責任

而德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和美國總統拜登9日在通電話後發表一份聲明中，批評克里姆林宮最新的核威脅是「不負責任的」。該聲明表示：「他們批評莫斯科最新的核威脅是不負責任的，並同意這種步驟將對俄羅斯產生異常嚴重的後果。」

克里姆林宮近日在向西方發出的警告中，多次提到了其核儲備。拜登與肖爾茨將普京的部分動員描述為「一個嚴重的錯誤」，強調俄羅斯人民不得不為此付出 「慘痛的代價」。

兩位領導人說，他們不會接受俄羅斯對烏克蘭領土的吞併，並稱這是戰爭的進一步升級。莫斯科宣布，在西方和基輔描述為「虛假的」公投之後，它吞併了烏克蘭南部和東部的四個地區。

聲明還說，肖爾茨和拜登同意果斷處理北溪管道破裂的事。俄羅斯否認造成天然氣泄漏。這次美德領導人的通話也是在為即將舉辦的七國集團與二十國集團會議做準備，預料會中將討論俄羅斯入侵烏克蘭一事。

（路透社、美聯社）

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