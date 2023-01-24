 乌克兰多名高官因腐败被抓或解职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2023

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时政风云

乌克兰多名高官因腐败被抓或解职

乌克兰国内的腐败问题在战争中进一步蔓延，已有多名高官因此被逮捕、解职或者主动辞职。指责称国防部食品采购价格高出正常价格的2至3倍。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（右二）称腐败指控是阴谋论

乌克兰国防部长列兹尼科夫（右二）称腐败指控是阴谋论

（德国之声中文网）乌克兰工业部副部长洛辛斯基（Wassyl Losynskyj）被指为购置发电机行贿约40万美元。针对上述指控，这名副部长已被革职并于上周六（1月21日）被逮捕。去年10月以来俄罗斯导弹摧毁大片乌克兰基础设施，发电机成为紧缺物资。

本周，乌克兰国防部长列兹尼科夫（Olexij Resnikow）在该国议会接受问询，回答国防部出于什么原因高价购买食品的问题。当天下午，列兹尼科夫在脸书上发贴称“出现误解”，甚至指责对国防部的指控为“阴谋论”，他写道，乌克兰国防部将以高度透明的态度接受考验。虽然强硬表态，但他的负责购买食品的国防部副部长沙博瓦洛夫（Wjatscheslaw Schapowalow）于周二(1月24日)被解职。此外，乌克兰有关部门开始对国防部一项大约3亿欧元的采购展开调查。

乌克兰国防部嫌疑受贿案最早由该国记者尼可罗夫（Juri Nikolow）在一篇报道中公布与众。据这名记者的调查，国防部签署食品价格高于正常价格的2至3倍，而非同寻常的高价暗示出现了“回扣”现象。尼可罗夫在报道中还写道，作为国防部长的列兹尼科夫为这些生意负最终责任。

记者尼可罗夫说，“战争时期，当然人们都可以在某些话题上闭上一只眼睛，小事情是这样的，但在大事情上，我们必须向西方伙伴显示，我们希望加入欧盟，我们希望像欧盟一样，换言之，绝不能容忍这类现象：想加入欧盟，就不能偷窃”。

工业副部长洛辛斯基因受贿嫌疑被捕

工业副部长洛辛斯基因受贿嫌疑被捕

腐败圈涉及总统办公室

战争爆发后，除用于战争的军需物资外，乌克兰的国家财政开支一半以上来自欧美国家的资助。上周，欧盟委员会向乌克兰支付了30亿欧元现金，今年年底前，还将继续支付300亿欧元。此外，本周欧委会再向乌克兰提供5亿欧元的军援。这些资金能否有序分配并在程序上接受监督，出资方一直以来未能排除所有的顾虑。

对乌克兰高层腐败的报道连日来进一步发酵，当地已有5个重要州的州长以及4名副部长主动辞职或者被撤销职务，此外，该国检察副总长下台，乌克兰总统办公室副主任提莫申科（Kyrylo Tymoschenko）也被解职，原因是他不当使用了为人道救助捐献的吉普公车。

媒体评论认为，泽连斯基总统“忍痛割爱”的决定是为确保自己不被卷入腐败丑闻。乌克兰明年将举行总统大选，而目前人们认为基辅政府在反腐事宜上迈出的步伐还太小。在数个腐败案曝光后，泽连斯基发表讲话表示，“司法部门正在展开调查并将这些案件交付法庭。这是向我们所有人发出的信号，他们的行为违反正义原则”。

国际透明廉洁指数排行榜上，在所有180个国家及地区中，乌克兰排名第122位。

（综合报道）

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