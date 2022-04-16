乌克兰外长: 无论打多久，目标是恢复领土完整

（德国之声中文网）乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）阐述了他的政府在俄罗斯侵略战争中的目标。他目前正对德国进行为期四天的访问，并于周五（5月13日）参加七国集团在波罗的海的外长会议。

这位乌克兰外长周四对德国二台（ZDF）表示，无论要做什么，无论要花费多长时间，乌克兰将在军事上和外交上抗争，“以使我们的国家得到全面恢复”。

库列巴强调，这涉及乌克兰整体上的领土完整，包括顿巴斯和克里米亚。在与其他政治家的交谈中，他也强烈主张乌克兰加入欧盟。

乌克兰驻德国大使梅利尼克（Andrij Melnyk）也表示，期望柏林更多致力于帮助基辅加入欧盟。他在接受媒体“德国编辑部网络”采访时说，欧盟将在6月底之前对候选国地位做出决定，因此德国帮忙进行游说是很重要的。

欧盟再为武器输送拨款5亿

欧盟将再提供5亿欧元用于向乌克兰部队输送武器装备。欧盟外交事务专员博雷尔（Josep Borrell）宣布了该消息。这将使欧盟军事援助乌克兰的款项达到20亿欧元。

与此同时，基辅对柏林提出更多武器要求。乌克兰驻德国大使梅利尼克此前要求德国，“尽快提供88辆豹式主战坦克、100辆‘黄鼠狼’ 步兵战车以及装甲自行榴弹炮和其它军火”。目前，德国已承诺提供50辆“猎豹”防空坦克、PzH-2000自行榴弹炮等重型武器，但是尚未就 “黄鼠狼” 步兵战车、豹式主战坦克做出许诺。

此外，乌克兰外长库列巴也在访德期间呼吁提供给该国西方战斗机和导弹防御系统，用于该国对俄罗斯的防御。库列巴再次对德国在对乌供武问题上的犹豫提出批评，但他强调，在经过最近几周的紧张后，德国和乌克兰的关系已经回到了良好的轨道。

柏林对于战机交付持保留态度

库列巴的这次访问前，德国外长贝尔博克刚刚访问了基辅。贝尔博客的访问显然帮助改善了德乌双方的关系。不过针对库列巴提出的战斗机要求，这位德国外长保持了谨慎的保留态度。她提到了德国针对禁飞区问题的立场，称已经对“这类飞行器的交付表达了明确的态度”。

德国政府和北约反对在乌克兰上空设立禁飞区，担心禁飞区的实施可能导致北约和俄罗斯之间的直接对抗。这样一来，乌克兰的战争就可能面对急剧升级的风险。

贝尔博克说，在她本周二访问基辅期间，“讨论了我们如何能够支持乌克兰，特别是在其防御能力方面，同时又不会致北约成为这场战争中的交战方”。

多方参与亚速钢铁厂谈判

在马里乌波尔的亚速钢铁厂（Azovstal），乌克兰方面的战斗人员仍未能撤离，该钢铁厂仍处于俄罗斯的猛烈炮火之下。在国际力量的支持下，乌克兰领导层表示将继续努力营救这些被困士兵。乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）说，基辅已经授权联合国和红十字会与俄罗斯方面举行会谈，土耳其也作为调解人参与其中。

其目标是分几个阶段进行撤离。第一步是营救亚速钢铁厂中38名严重受伤的战斗人员。如果这样做可行，那么“我们将继续推进”。此外，乌克兰准备用俄罗斯战俘交换伤员。

马里乌波尔位于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛和同年被亲俄分离武装占据的顿巴斯地区之间，处在连接上述两个俄方控制地区的关键位置，可用以阻断乌克兰出口运输。两个多月来，这个港口城市一直被俄罗斯军队围困。今年4月在经过近两月的包围和轰炸后，俄罗斯宣布控制了该市。不过，一部分乌克兰方面的战斗人员退守该市建于苏联时期的亚速钢铁厂内，继续抵抗。被围困钢铁厂内的乌克兰守军多次表示拒绝向俄方投降。

英国：乌方阻止俄军跨越北顿涅茨河

据乌克兰当局称，该国中部的工业城市克列缅丘格（Kremenchuk）被一系列俄罗斯导弹击中。地区军事长官卢宁（Dmitrij Lunin）说，这是战争开始两个半月以来对该市的最大袭击，一家炼油厂也遭到破坏。

据英国方面称，乌克兰部队已阻止俄罗斯军队跨越顿巴斯的北顿涅茨河（Siverskji Donets）。英国国防部表示，该国军事情报局获取的图像显示，俄罗斯军队丢失了用于组建浮桥的设备等。俄罗斯军队之前曾试图向斯洛扬斯克和克拉马托尔斯克方向突围。

（德新社，路透社，法新社，美联社）

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