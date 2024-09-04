乌克兰外长库列巴请辞 议会或周四做出决定

俄罗斯本周三袭击了乌克兰西部城市利沃夫，造成7人丧生。此次袭击正值乌克兰进行大规模政府改组之际。乌克兰在国际舞台抵抗俄罗斯侵略最为知名的人物之一、乌克兰外长库列巴周三提出辞职请求。

（德国之声中文网）本周三，俄罗斯罕见地袭击距离前线数百公里的乌克兰西部城市利沃夫（Lviv），造成七人死亡，20多人受伤，死者中包括三名儿童。俄罗斯的导弹和无人机袭击还造成历史建筑受损。

袭击发生后，乌克兰总统泽连斯基再次呼吁允许乌克兰使用西方远程武器攻击俄罗斯境内的军事目标。他说，"所有说服合作伙伴给乌克兰更多远程能力来回应恐怖活动的人都是在防止俄罗斯对乌克兰城市发动此类恐怖袭击。"

俄罗斯9月4日使用无人机和导弹袭击乌克兰西部城市利沃夫（Lviv) 图像来源: Roman Baluk/REUTERS

议会周三批准数名部长的辞职请求

泽连斯基目前正在推动俄罗斯两年半前全面入侵乌克兰以来该国最大规模的一次政府改组。本周三，泽连斯基再次表示，正在进行的政府改组旨在为乌克兰抵御俄罗斯入侵提供急需的推动力。

多位部长在此次改组前递交了辞呈，包括自2020年以来一直担任乌克兰外交部长的库列巴（Dmytro Kouleba）。

现年43岁的库列巴2020年3月出任外交部长，擅长演讲，因在俄罗斯入侵期间在国际层面上孜孜不倦地争取西方盟友以及其他国家向乌克兰提供有效帮助而闻名，获得高度的国际认可。今年7月，他成为自俄罗斯全面入侵以来访问中国的乌克兰最高级别官员。

泽连斯基：“我们必须尽快结束战争” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国外长高度评价库列巴

库列巴没有给出请辞的原因。乌克兰议会本周三在Telegram 上表示，在政府重大改组中，乌克兰议会接受了副总理、战略工业部长和另外两名部长的辞职，但在会议结束时尚未考虑外交部长库列巴的辞职请求。

法新社报道说，据议会消息人士称，对库列巴辞职申请的投票被推迟到周四。一位接近乌克兰总统办公室的消息人士告诉法新社，泽连斯基和库列巴"将讨论并决定"他的未来职位。人们普遍猜测库列巴可能会负责乌克兰争取尽快加入北约的事务。

库列巴提交辞呈后，德国外长贝尔博克高度评价了与这位乌克兰外长的合作。她在X（前推特）上写道，

"（我们）在夜间火车、G7会议上、在前线、在布鲁塞尔、在一座被炸毁的发电厂前长谈--很少有人像你一样与我有过这样密切的合作，@DmytroKuleba，你把自己国家的人民放在第一位。衷心祝愿一切顺利--当和平与自由最终回归#乌克兰时，我们将再次见面。"

(法新社、路透社等）

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