 乌克兰外长：希望明年二月底前由联合国调解和谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2022

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乌克兰外长：希望明年二月底前由联合国调解和谈

乌克兰外长库列巴表示，该国政府希望能于明年2月底前在联合国举行一次「和平」峰会，由秘书长古特雷斯担任调解人。 对此，联合国给出了一个非常谨慎的回应。

库列巴：每场战争的结束都是在战场上和谈判桌上所采取的行动的结果

库列巴：每场战争的结束都是在战场上和谈判桌上所采取的行动的结果

（德国之声中文网）乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）向美联社表示，乌克兰政府希望能在明年2月底前召开「和平」峰会，在战争满一年之时寻求和平的途径。他说：「每场战争的结束都是在战场上和谈判桌上所采取的行动的结果。」 

库列巴也称：「联合国可能是举行此峰会的最佳地点，因为这不仅仅是为了给特定国家提供帮助，而是为了让所有人都加入。」不过当被问及乌克兰是否会邀请俄罗斯参加峰会时，他提到，在基辅与莫斯科直接会谈之前，俄罗斯首先需要在国际法庭面对战争罪的起诉。

本周一，乌克兰呼吁联合国会员国撤除俄罗斯作为联合国安理会常任理事国的地位，并将其排除在这个国际组织之外。

联合国：调解需每一方同意

对于库列巴的提议，联合国副发言人尼诺-马丁内斯（Florencia Soto Nino-Martinez）周一（12月26日）指出：「正如秘书长古特雷斯过去多次所说，只有当每一方都希望由他调解时，他才能进行调解。」

古特雷斯今年9月谴责俄罗斯吞并乌克兰领土

古特雷斯今年9月谴责俄罗斯吞并乌克兰领土

谈及古特雷斯的角色，库列巴说：「他已经证明自己是一个高效的调解人和谈判者，最重要的是，他是一个有原则和正直的人。因此，我们欢迎他的积极参与。」

俄发言人：只遵循我们自己的条件

克里姆林宫发言人佩斯科夫在评论库列巴的提议时，告诉俄罗斯新闻社，俄方「从来没有遵循过别人设定的条件，只遵循我们自己的条件和常识」。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）上週声称，俄罗斯愿意就与乌克兰冲突各方进行谈判，只是对方拒绝谈判。总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mychailo Podoljak）随即在推特上发文反驳称，莫斯科「要的不是谈判，而是企图推卸责任」。

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争

 （法新社、德新社）

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