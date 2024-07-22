乌克兰外长周二开始访华行程

来自北京和基辅的消息均证实，乌克兰外长库列巴将于本周到访北京，这也是俄乌战争爆发以来，乌外长首次访华。

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁宣布乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）将于本周二至周五访问北京的消息，但她没有透露更多细节。中国官媒新华社报道称，库列巴是应中国外长王毅的邀请前来访问的。

乌克兰方面也证实了外长访华的消息。基辅外交部的一份声明中称，此次乌克兰外长访华的主要议题包括寻求结束俄罗斯侵略战争的途径以及在实现稳定和公正和平的问题上，中国可能扮演的角色。

美国总统拜登是国际援乌努力的强有力倡导者，拜登总统宣布退出总统竞选后不久，乌克兰外长对北京的访问引起广泛关注。

乌克兰外长库列巴此次访华前，乌克兰总统泽连斯基曾对北京公开提出批评，称中国协助莫斯科破坏了上个月在瑞士举行的乌克兰问题国家和平会议。



同俄罗斯保持密切政治及经济关系的中国自称在俄乌战争中保持中立。但基辅的西方盟友则不断指责北京，拒绝谴责俄罗斯发起的侵略战争，并继续向俄罗斯提供该国急缺的军民两用物资。

两周前，中国党和国家领导人习近平在会晤来访的匈牙利总理欧尔班时曾呼吁俄乌双方展开直接的和平谈判，并敦促国际社会尽快为促成俄乌双方停火付出努力。早在2023年2月，中国就曾提出结束俄乌战争12点计划。西方国家批评说，这份计划为俄罗斯继续占领乌克兰领土提供了可能性。

（法新社，Politico)

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