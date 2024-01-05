乌克兰外汇储备明显提升

（德国之声中文网）乌克兰中央银行周五在基辅宣布，截至2024年1月1日，乌克兰的外汇储备提升了42%，达到405亿美元。乌克兰央行表示，过去一年当中，乌克兰得到了全球范围前所未有的慷慨援助，"央行的政府账户上收到了大约427亿美元。"

自2022年2月24日，俄罗斯发动侵乌战争以来，基辅一直高度依赖来自西方盟友的军事及财政援助。但政治层面的争执也使一些大规模援乌计划未能得以及时兑现。来自美国和欧盟价值1100亿美元的援乌计划已被暂时推迟。





去年，乌克兰的最大援助方是欧盟：根据乌克兰中央银行提供的数据，欧盟共向乌克兰提供了197亿美元的资金。不过，去年12月，由于匈牙利持反对意见，一项价值500亿欧元的援乌计划未能被纳入欧盟今年的财政预算。本月内，欧盟将为此召开特别峰会。在美国，国会一项为乌克兰提供紧急援助的提案也受到阻碍，因为共和党人主张，对乌克兰提供援助的同时，国会也必须批准收紧移民法的提案。





乌克兰政府的数据显示，战争爆发以来，乌克兰总计收到超过735亿美元的财政援助。税收等乌克兰本国财政收入的大部分都被投入军队和国防。有鉴于此，来自西方的财政支援对乌克兰至关重要，因为只有这样，政府才能够支付社会福利、养老金和工资等。

（路透社）

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