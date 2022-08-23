乌克兰外国军团指挥官是一波兰刑事犯？

（德国之声中文网）米隆尤克（ Anna Mironjuk ）指出："4个月里，有军团成员呼吁政府出手相助，但没有任何回应。侵权行为继续发生。" 她是《基辅独立报》（ The Kyiv Independent ）相关报道的共同作者。她表示，"我们发表这篇报道，希望对事情有所推动。军中问题现在必须解决，在战争期间解决，否则就可能太晚了。"

这家乌克兰英文报纸不久前发表了有关外国军团的调查报道，该部队由在乌克兰境内的一个外籍志愿者组成，是由总统泽连斯基倡议组建的。报道基于军团中隶属乌国防部侦察部的一支部队的情况，该部队在前线执行特殊任务。

指控波兰指挥官

《基辅独立报》的受访人指控，他们60岁的指挥官库钦斯基（ Sascha Kutschinski ）犯有性暴力和抢劫等行为。该报的调查显示，库钦斯基即波兰公民皮奥特·卡普辛斯基（ Piotr Kapuscinski ）。接受DW采访时，他本人证实了此一身份。根据公开资料，卡普辛斯基和波兰最大犯罪组织之一的 "普鲁什科夫团伙 "（ Pruszkow-Bande ）审判案有牵连。

2000年，波兰有关当局指控卡普辛斯基犯有71项罪行，其中有一起绑架行为。但2009年，相关调查被撤销。从那时起，他被列为主证人。当时，波兰《公报》（ Gazeta Wyborcza ）发文称，依据他的证词，该团伙9成员被定罪。而一段时间后，卡普辛斯基被曝涉嫌犯有更多罪行，因此，失去主证人资格。2020年，波兰《共和国报》（Rzeczpospolita）援引国家检察院报道说：卡普辛斯基的一些陈述未得到证实，多年里，他混淆 "真实与虚构"。

右为外国军团指挥官库钦斯基（ Sascha Kutschinski ），左为波兰人皮奥特·卡普辛斯基（ Piotr Kapuscinski ）。他们是同一人。

在两个国家遭指控

此时，卡普辛斯基已在乌克兰生活多年。2017年11月起，华沙法院一直要求把被判刑3年的卡普辛斯基引渡回波兰。

可是，乌克兰哈里奇（ Halytsch ）地区司法当局想要先评估自己启动卡普辛斯基审判案的可能性，因为，根据该国司法判决名录，2017年4月以后，乌克兰当局还指控他犯有抢劫和性暴力罪。2021年，乌警方在他车内发现了一把手枪，并予以逮捕。但他很快获保释。2022年5月，哈里奇法院终止调查。一检察官告诉德国之声，原因是卡普辛斯基在乌克兰军队中服役。

暴力、抢劫和无准备使命

《基辅独立报》的采访对象称，作为乌克兰军队的一名指挥官，卡普辛斯基还对女军医性骚扰。6月初，在顿巴斯，他强迫外国志愿者在争夺斯耶罗多涅茨克（ Sjewjerodonezk ）和利西赞斯克（ Lyssytschansk ）的战斗中抢劫一购物中心，军团成员也被派去执行毫无准备的任务。在斯耶罗多涅茨克，一支巴西志愿者部队先是遭遇了 "友军炮火 "，此后，又不得不在没有水和食物的情况下，面对敌人炮火，困守数天。

记者米隆尤克告诉说，"我们给卡普辛斯基打电话，转告了军团成员对他的指控，问他这是否属实。他要我们把问题转给检察官办公室，说没时间和我们谈。然后他就挂了电话。"

德国之声经由卡普辛斯基的法庭辩护律师西科瓦尔卡（Petro Shkwarka ）联系上了他，并作电话采访。卡普辛斯基对德国之声证实了他的外籍军团指挥官身份和自己先前的一些犯罪事实，包括他当过主证人。他说："我为黑手党干过，偷过东西，卖过可卡因，事情不少。" 他说，他还替波兰特工部门卧底多年。

"记者采访的是逃兵"

卡普辛斯基称，"虽然很多人知道我的过去，但在军团中，我受到尊敬。一位朋友干脆在我的制服上别上了上校肩章。在军团里，军衔并不重要，因为，我们能很好地在这里共同生活和战斗。" 这样，穿上校衔制服的照片并不就能表示，他的确有此军衔。乌克兰法律本就不允许外国人拥有高于中士的军衔。

卡普辛斯基坚拒现已公开的来自军团内部的指责，例如，有关里西昌斯克（ Lyssytschansk ）购物中心抢劫事件。他向德国之声保证，当时，他得到业主的许可，可以拿走他的部队所需货物。外国志愿者拿走货物的那家电子连锁店Comfy新闻办公室向德国之声证实了这一情况。

卡普辛斯基强调，记者采访的是逃离斯耶罗多涅茨克附近战场的逃兵："战时，这种人该枪毙。但乌克兰是一个自由国家。我拿走了他们的武器和军人身份证，将他们赶出军团，用巴士把他们送到了基辅。那是一群哥伦比亚人。在那里，他们向军事检察院提出了申诉"。他说，他和其他军人因此受到询问。然而，调查人员未发现任何违规行为。

“我无法坐视不管”——外国志愿者奔赴乌克兰参战

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