乌克兰士兵接受豹2坦克培训

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乌克兰士兵开始在波兰接受德制豹2坦克的驾驶训练。第一批豹2将在三月底抵达前线。专家表示，坦克本身不会改变战场上的形势，但能让乌克兰再次发动进攻。
正在阿根廷进行访问的德国总理肖尔茨对媒体表示，俄乌战争是发生在俄罗斯和乌克兰之间的战争，德国决定向乌克兰提供主战坦克并不意味着德国就成为了武装冲突的直接参与者。
欧盟委员会主席在基辅宣布，欧盟将对俄罗斯采取更多的制裁措施，其中包括对俄罗斯及白俄罗斯相关人士实施入境限制并冻结财产。与此同时，欧盟还进一步扩大了为乌克兰提供的军事培训项目。此外，向乌克兰提供战斗机似乎也不再是"禁忌话题"。
德國幾家媒體週二（1月24日）引述消息稱，德國政府已決定與盟友一起向烏克蘭派遣豹2坦克。相關訊息是在北約盟國經過一場相當長的辯論之後所傳出的。德國政府于周三證實了此消息。
国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，这一消息引起国际政界强烈反应。35个欧洲国家在周五会议上表示，反对有条件的允许白俄罗斯和俄罗斯重新参加奥运会的计划。
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