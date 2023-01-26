 乌克兰士兵接受豹2坦克培训 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

乌克兰士兵接受豹2坦克培训

乌克兰士兵开始在波兰接受德制豹2坦克的驾驶训练。第一批豹2将在三月底抵达前线。专家表示，坦克本身不会改变战场上的形势，但能让乌克兰再次发动进攻。

多媒体中心更多内容

德国本周拍板向乌克兰派遣14辆豹2坦克。英法美等国也分别承诺提供主战坦克或步兵战车支援乌克兰。乌克兰正采取联合武器战术，以抗衡俄罗斯的人数优势。

为什么乌克兰需要西方坦克？ 26.01.2023

德国总理肖尔茨对于是否向乌克兰提供豹2坦克犹豫不决，导致执政联盟内部意见分歧。自民党议员认为，德国至少应该放行让其他国家输送坦克。德国外长贝尔博克则表示，若有国家提出申请，德国不会阻拦豹2坦克出口。

给不给豹2坦克？肖尔茨让执政联盟意见分歧 24.01.2023

相关文章

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.r) lässt sich vor der Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres im Landkreis Heidekreis in der Lüneburger Heide den Kampfpanzer «Leopard 2» der Bundeswehr erklären.

德国总理：提供坦克并非直接参战 29.01.2023

正在阿根廷进行访问的德国总理肖尔茨对媒体表示，俄乌战争是发生在俄罗斯和乌克兰之间的战争，德国决定向乌克兰提供主战坦克并不意味着德国就成为了武装冲突的直接参与者。

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen attend the EU-Ukraine summit in Kyiv, Ukraine, Thursday, Feb. 2, 2023. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

俄乌战况：冯德莱恩宣布对俄实施更多制裁 02.02.2023

欧盟委员会主席在基辅宣布，欧盟将对俄罗斯采取更多的制裁措施，其中包括对俄罗斯及白俄罗斯相关人士实施入境限制并冻结财产。与此同时，欧盟还进一步扩大了为乌克兰提供的军事培训项目。此外，向乌克兰提供战斗机似乎也不再是"禁忌话题"。

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

德國將向烏克蘭派遣豹2坦克 25.01.2023

德國幾家媒體週二（1月24日）引述消息稱，德國政府已決定與盟友一起向烏克蘭派遣豹2坦克。相關訊息是在北約盟國經過一場相當長的辯論之後所傳出的。德國政府于周三證實了此消息。

open ceremony sochi 2014 Eröffnungsfeier ERoeffnungsfeier Copyright by : sampics Photographie

是否允许俄罗斯参加奥运会？欧洲政界摆出立场 11.02.2023

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，这一消息引起国际政界强烈反应。35个欧洲国家在周五会议上表示，反对有条件的允许白俄罗斯和俄罗斯重新参加奥运会的计划。