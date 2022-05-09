 乌克兰士兵抵德接受装甲榴弹炮系统培训 | 德国新闻 | DW | 11.05.2022

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德国新闻

乌克兰士兵抵德接受装甲榴弹炮系统培训

德国现在正加快速度，向乌克兰提供军援。数十名乌克兰军人5月10日经波兰抵达德国，接受或为全球目前最先进火炮系统——PzH-2000自行榴弹炮系统的操作训练。德国政府已经承诺向乌克兰提供7门该榴弹炮。

在接下来的40天里，乌克兰士兵将在德国西部一个训练场地进行火炮系统训练，图为PzH-2000自行榴弹炮

在接下来的40天里，乌克兰士兵将在德国西部一个训练场地进行火炮系统训练，图为PzH-2000自行榴弹炮

（德国之声中文网）乌克兰士兵已于周二（5月10日）抵德国莱茵兰-普法尔茨州（ Rheinland-Pfalz ），接受2000型自行榴弹炮（PzH-2000）系统培训。加上技术专家和翻译，接受培训人员数量超过60。   

德新社从柏林政府圈内人士那里了解到，培训于周三启动，地点是位于伊达尔-奥伯施泰因（ Idar-Oberstein ）的联邦国防军炮兵学校。  

为帮助乌克兰武装力量抗击俄罗斯的侵略，德国和荷兰两国决定向乌首批提供共12门该自行榴弹炮。该火炮系统乘员最多为5人。根据先前的信息，培训期预设为约40天，依据受训人员的认知水平，亦可缩短。培训内容包括如何驾驶、射击，以及如何排除突发故障。 

2000型装甲榴弹炮属重武器系统，其火炮置于履带式装甲车上，类似坦克。使用标准弹药，该型榴弹炮射程为30公里。联邦国防军称，若使用俗称的增程型炮弹，射程有可达40公里，乘员并可一次同时发射6发炮弹。德国联邦国防军表示，“2000型自行装甲榴弹炮是世界上最现代化的火炮之一。精确性和较大的作战距离为其强项。”

PzH-2000是德国克劳斯-玛菲·威格曼为德国联邦国防军研制的新一代自行榴弹炮系统

PzH-2000是德国克劳斯-玛菲·威格曼为德国联邦国防军研制的新一代自行榴弹炮系统

据德国国防部长兰布雷希特（Christine Lambrecht）称，联邦国防军的库存中约有100门榴弹炮，其中约有40门目前可以投入使用。

德国总理肖尔茨现在已经向乌克兰承诺了7门该自行榴弹炮，但它们首先必须投入使用，预计这需要等到夏天。德国政府还承诺向乌克兰提供几辆猎豹式（Gepard）防空坦克，不过这些坦克也必须重新投入使用。

支持提供该武器者指出，欧洲的未来秩序可能取决于在乌克兰的这场战争，因此，绝不能让俄罗斯获胜。   

 （德新社等）

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