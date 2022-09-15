 乌克兰境内发现乱葬岗埋440具尸体 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2022

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乌克兰境内发现乱葬岗埋440具尸体

在新近被乌克兰武装力量从俄军手中夺回的东北部地区城市伊久姆发现一乱葬岗。乌总统泽连斯基表示，必要的程序性调查工作已启动。

泽连斯基：伊久姆市发现 一乱葬岗

泽连斯基：伊久姆市发现 "一乱葬岗"

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周四称，在几天前尚被俄军占领的东北部城市伊久姆（ Izium ）发现了一个乱葬岗。在当晚每日电视讲话中，泽连斯基总统说："在哈尔科夫州（ Kharkiv ）伊久姆发现了一个乱葬岗。必要的程序性调查工作已启动。明天应会有更多的信息--明确的、经核实的信息。"。他强调，"我们要让世界知道到底发生了什么，俄罗斯的占领导致了什么。布查（  Bucha）、马里乌波尔（ Mariupol ），现在，不幸，伊久姆……。俄罗斯到处留下了死亡。它必须被追究责任。"  

在乌克兰发动反击后，俄军被迫收缩战线，上周仓惶撤离伊久姆和哈尔科夫州的其它地方。

警方：发现400多具尸体  

周四，哈尔科夫地区警方首席调查员博尔维诺夫（Serhiy Bolvinov）在接受英国天空新闻广播公司采访时表示，将对在乱葬岗发现的每具尸体作法医检查。他称："我可以说，这是解放区大城镇中最大埋葬岗之一，内有440具尸体。部分人是死于炮火......部分人死于空袭。" 

乌总统办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）和乌克兰总统泽连斯基

乌总统办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）和乌克兰总统泽连斯基

挖掘尸体前，调查人员不得不用金属探测器扫描现场，以确认是否有埋有爆炸物。 

在现场采访的美联社记者报道说，看到数百个立着简陋木质十字架的坟头，大多只标数字，其中一较大坟墓上有一标记，注明内有17名乌军人尸体。 

乌总统办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）在一条有关乱葬岗的推文中指控俄罗斯犯下民族杀戮罪，并附上一张照片，上面是一个制作简陋的木质十字架照片。 

莫斯科当局未对乱葬岗事件表态。 

本周三上午，罕见离开基辅的泽连斯基总统莅临伊久姆市政厅升国旗仪式。 

联合国人权办派员核查

联合国人权事务高级专员办事处今天宣布，计划派出专家组前往伊久姆，以核实乌方关于从俄军手中夺回后在该市发现一乱葬岗的说法。人权高专办发言人斯罗塞尔（Elizabeth Throssell）通报说："我们在乌克兰的同事正根据相关指控展开工作，将组织前往伊齐姆调查，确定这些个人的死亡原因和背景。"  

乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

（美联社，路透社）

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