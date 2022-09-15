乌克兰境内发现乱葬岗埋440具尸体

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周四称，在几天前尚被俄军占领的东北部城市伊久姆（ Izium ）发现了一个乱葬岗。在当晚每日电视讲话中，泽连斯基总统说："在哈尔科夫州（ Kharkiv ）伊久姆发现了一个乱葬岗。必要的程序性调查工作已启动。明天应会有更多的信息--明确的、经核实的信息。"。他强调，"我们要让世界知道到底发生了什么，俄罗斯的占领导致了什么。布查（ Bucha）、马里乌波尔（ Mariupol ），现在，不幸，伊久姆……。俄罗斯到处留下了死亡。它必须被追究责任。"

在乌克兰发动反击后，俄军被迫收缩战线，上周仓惶撤离伊久姆和哈尔科夫州的其它地方。

警方：发现400多具尸体

周四，哈尔科夫地区警方首席调查员博尔维诺夫（Serhiy Bolvinov）在接受英国天空新闻广播公司采访时表示，将对在乱葬岗发现的每具尸体作法医检查。他称："我可以说，这是解放区大城镇中最大埋葬岗之一，内有440具尸体。部分人是死于炮火......部分人死于空袭。"

挖掘尸体前，调查人员不得不用金属探测器扫描现场，以确认是否有埋有爆炸物。

在现场采访的美联社记者报道说，看到数百个立着简陋木质十字架的坟头，大多只标数字，其中一较大坟墓上有一标记，注明内有17名乌军人尸体。

乌总统办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）在一条有关乱葬岗的推文中指控俄罗斯犯下民族杀戮罪，并附上一张照片，上面是一个制作简陋的木质十字架照片。

莫斯科当局未对乱葬岗事件表态。

本周三上午，罕见离开基辅的泽连斯基总统莅临伊久姆市政厅升国旗仪式。

联合国人权办派员核查

联合国人权事务高级专员办事处今天宣布，计划派出专家组前往伊久姆，以核实乌方关于从俄军手中夺回后在该市发现一乱葬岗的说法。人权高专办发言人斯罗塞尔（Elizabeth Throssell）通报说："我们在乌克兰的同事正根据相关指控展开工作，将组织前往伊齐姆调查，确定这些个人的死亡原因和背景。"

乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

（美联社，路透社）

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