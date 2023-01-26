乌克兰坦克部队: 与俄罗斯人、疲惫和严寒作斗争

（德国之声中文网）一阵寒风掠过乌克兰东部顿涅茨克草原。气温零下17摄氏度，前线就在几公里外的巴赫姆特（Bakhmut）和索莱达镇（Soledar）。

一支乌克兰坦克部队正在这片草原上训练。几天前，他们步行好几公里，从巴赫姆特附近撤到这里短暂休整。

"穿防弹衣走路困难吗？胳膊和腿冻僵了吗？"陪同德国之声记者来到部署地点的装甲部队军官伊霍尔（Ihor）向士兵询问道。"想想那些躺在冰冷战壕里的人吧"，他说，"他们连点炉子也不能用，因为那会暴露他们的位置。"

士兵休息间隙，德国之声记者在和他们攀谈起来。和伊霍尔一样，他们都不愿意透露自己的全名，也不是每个人都想拍照。有些人在被俄罗斯人占领的地区有亲属。有些人甚至没有告诉家人他们在前线。

损失巨大

这支装甲部队的军官说，目前该地区的兵力大约10名俄罗斯士兵对1名乌克兰士兵。在这条战线上，乌克兰士兵主要面对的是瓦格纳部队，是由俄罗斯监狱里招来的犯人组成的。

为什么乌克兰需要西方坦克？

指挥官奥列赫（Oleh）说，在巴赫穆特和索莱达，俄罗斯和乌克兰部队的阵地非常接近。"我们甚至可以听到敌军指挥官的命令",他说。

与这里的每个人一样，40多岁的步兵伊霍尔（Ihor）显然已经筋疲力尽。他说："乌克兰军队是在人类力量的极限下作战。士兵们没有机会睡觉。昼夜处于炮火之下，不断遭到俄罗斯步兵的攻击。"

另一名军官说，俄罗斯士兵组成10至15人的小分队，"一波接一波"地向乌克兰阵地移动，正好进入乌克兰战壕的交火范围。

"我们开枪，他们倒下--战场上有成堆的尸体。然后下一批人又过来了，"这位军官说，"他们甚至不救伤员，他们只是不断地朝我们走来。"

他的战友德米特罗（Dmytro）说："这很让人难以忍受，但我们没有选择。我必须保卫我的国家、我的家庭，这样我们才有未来。"

巴赫姆特附近的乌克兰部队

苏联武器的遗留问题

该部队的指挥官说，乌克兰部队需要更多的武器装备，最好是非苏联设计的武器，以继续反攻并解放更多的被占领土。

该部队的工兵带领德国之声记者来到几辆战斗后需要修理的苏制T-72坦克前。这里有工具箱和发电机。一辆带吊车的卡车正将发动机组从其中一辆坦克上拉出来。

名叫安德里（Andriy）的工程师回忆说，战斗中，这辆坦克的发动机突然停了，但"奇迹般地重新启动，车组人员得以自救"。"你看到发动机上的这个洞了吗？它被击中了"，他补充说。

机械师们用一个新的发动机替换了旧的。不过，所谓新也是相对的。T-72的所有备件都是在俄罗斯制造的，乌克兰很久以前就不再购买了。"我们仍然有库存的备件。但有些备件找不到了。安德里说："我们就把部件从损坏的坦克上拆下来，或者缴获的俄罗斯坦克。"

他说，乌克兰军队应该扔掉遗留的苏联坦克以及所有的苏联装备。因为它们无法与现代装备相比，几乎无法保护部队。副司令康斯坦丁表示同意。他说，只有用现代技术才能打败俄罗斯军队，乌克兰军队需要西方的武器和装备。

期待豹2坦克的到来

指挥官们告诉记者，士兵们希望得到新坦克，因为他们"希望尽快解放乌克兰领土"。

士兵们谈到了德国豹式坦克的潜力，以及西方伙伴承诺的装甲步兵车--德国"黄鼠狼"和美国布雷德利。他们还讨论了在德国关于交付坦克的辩论。近日，德国表示将向乌克兰运送14辆豹2坦克，并同意其他国家向乌克兰运送豹2。

"豹式坦克是我们现在需要的。它有高精度的瞄准器和夜视仪，在任何天气下都能工作，"康斯坦丁说，最重要的是，"俄罗斯人害怕豹式坦克"。

豹2坦克有何过人之处？

工兵谢尔盖（Serhiy）正忙着焊接一个超过50年历史的散热器。他自2014年以来一直在军队中，双手因工作而伤痕累累。

他说："乌克兰武装部队需要西方装备，最好是有备件和维修的后勤服务。"谢尔盖相信他也能修理西方装备，认为发动机的差别不大。

"我知道如何让一切重新运转"，他说。

谢尔盖和他的团队已经在这里修复了几辆坦克、步兵车和卡车。巴赫姆特（Bakhmut）和索莱达镇（Soledar）的战斗越来越激烈，连工兵都几乎没有睡觉的时间。他们必须 "坚守"。

"这场战争很可怕"，伊霍尔说。但对他和他的战友们来说，没有其他选择。"我们必须获胜，只有这样，我们才能继续生活在自由之中。"

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