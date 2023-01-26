乌克兰坦克部队: 与俄罗斯人、疲惫和严寒作斗争

（德国之声中文网）一阵寒风掠过乌克兰东部顿涅茨克草原。气温零下17摄氏度，前线就在几公里外的巴赫姆特（Bakhmut）和索莱达镇（Soledar）。
一支乌克兰坦克部队正在这片草原上训练。几天前，他们步行好几公里，从巴赫姆特附近撤到这里短暂休整。
"穿防弹衣走路困难吗？胳膊和腿冻僵了吗？"陪同德国之声记者来到部署地点的装甲部队军官伊霍尔（Ihor）向士兵询问道。"想想那些躺在冰冷战壕里的人吧"，他说，"他们连点炉子也不能用，因为那会暴露他们的位置。"
士兵休息间隙，德国之声记者在和他们攀谈起来。和伊霍尔一样，他们都不愿意透露自己的全名，也不是每个人都想拍照。有些人在被俄罗斯人占领的地区有亲属。有些人甚至没有告诉家人他们在前线。
损失巨大
这支装甲部队的军官说，目前该地区的兵力大约10名俄罗斯士兵对1名乌克兰士兵。在这条战线上，乌克兰士兵主要面对的是瓦格纳部队，是由俄罗斯监狱里招来的犯人组成的。
指挥官奥列赫（Oleh）说，在巴赫穆特和索莱达，俄罗斯和乌克兰部队的阵地非常接近。"我们甚至可以听到敌军指挥官的命令",他说。
与这里的每个人一样，40多岁的步兵伊霍尔（Ihor）显然已经筋疲力尽。他说："乌克兰军队是在人类力量的极限下作战。士兵们没有机会睡觉。昼夜处于炮火之下，不断遭到俄罗斯步兵的攻击。"
另一名军官说，俄罗斯士兵组成10至15人的小分队，"一波接一波"地向乌克兰阵地移动，正好进入乌克兰战壕的交火范围。
"我们开枪，他们倒下--战场上有成堆的尸体。然后下一批人又过来了，"这位军官说，"他们甚至不救伤员，他们只是不断地朝我们走来。"
他的战友德米特罗（Dmytro）说："这很让人难以忍受，但我们没有选择。我必须保卫我的国家、我的家庭，这样我们才有未来。"
巴赫姆特附近的乌克兰部队
苏联武器的遗留问题
该部队的指挥官说，乌克兰部队需要更多的武器装备，最好是非苏联设计的武器，以继续反攻并解放更多的被占领土。
该部队的工兵带领德国之声记者来到几辆战斗后需要修理的苏制T-72坦克前。这里有工具箱和发电机。一辆带吊车的卡车正将发动机组从其中一辆坦克上拉出来。
名叫安德里（Andriy）的工程师回忆说，战斗中，这辆坦克的发动机突然停了，但"奇迹般地重新启动，车组人员得以自救"。"你看到发动机上的这个洞了吗？它被击中了"，他补充说。
乌克兰工兵正在修理苏制T-72坦克
机械师们用一个新的发动机替换了旧的。不过，所谓新也是相对的。T-72的所有备件都是在俄罗斯制造的，乌克兰很久以前就不再购买了。"我们仍然有库存的备件。但有些备件找不到了。安德里说："我们就把部件从损坏的坦克上拆下来，或者缴获的俄罗斯坦克。"
他说，乌克兰军队应该扔掉遗留的苏联坦克以及所有的苏联装备。因为它们无法与现代装备相比，几乎无法保护部队。副司令康斯坦丁表示同意。他说，只有用现代技术才能打败俄罗斯军队，乌克兰军队需要西方的武器和装备。
期待豹2坦克的到来
指挥官们告诉记者，士兵们希望得到新坦克，因为他们"希望尽快解放乌克兰领土"。
士兵们谈到了德国豹式坦克的潜力，以及西方伙伴承诺的装甲步兵车--德国"黄鼠狼"和美国布雷德利。他们还讨论了在德国关于交付坦克的辩论。近日，德国表示将向乌克兰运送14辆豹2坦克，并同意其他国家向乌克兰运送豹2。
"豹式坦克是我们现在需要的。它有高精度的瞄准器和夜视仪，在任何天气下都能工作，"康斯坦丁说，最重要的是，"俄罗斯人害怕豹式坦克"。
工兵谢尔盖（Serhiy）正忙着焊接一个超过50年历史的散热器。他自2014年以来一直在军队中，双手因工作而伤痕累累。
他说："乌克兰武装部队需要西方装备，最好是有备件和维修的后勤服务。"谢尔盖相信他也能修理西方装备，认为发动机的差别不大。
"我知道如何让一切重新运转"，他说。
谢尔盖和他的团队已经在这里修复了几辆坦克、步兵车和卡车。巴赫姆特（Bakhmut）和索莱达镇（Soledar）的战斗越来越激烈，连工兵都几乎没有睡觉的时间。他们必须 "坚守"。
"这场战争很可怕"，伊霍尔说。但对他和他的战友们来说，没有其他选择。"我们必须获胜，只有这样，我们才能继续生活在自由之中。"
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
豹2坦克
豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
“黄鼠狼”步兵战车
“黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
陆基防空系统Iris-T SLM
Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
猎豹式自行高射炮
猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
PzH-2000自行榴弹炮（7台）
Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
Mars II多管火箭发射系统
德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
“海狸”装甲架桥车
装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
铁拳三型火箭筒（3000件）
这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
“毒刺”导弹 （500件）
“毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。
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德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？
“箭-2”式便携式防空导弹（2700件）
Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。