乌克兰在炮火中迎接独立日

（德国之声中文网）8月24日是乌克兰独立31周年纪念日，同时也是俄罗斯发动侵乌战争整满半年的日子。在每夜的例行讲话中，乌克兰总统泽连斯基周日（8月21日）号召人民保持警惕，称俄罗斯会在这一天做"特别丑恶、特别残忍的事情"。

在炮火声中筹备独立日谈何容易。半年的战争已夺去无数人的生命，使百万人口成为难民。在首都基辅，取消所有周一至周四的公开集会；在第二大城市哈尔科夫，甚至宣布实施宵禁。

乌克兰军方和地方政府报告称，俄罗斯加强了对东部和南部目标的打击力度。

在刚刚过去的周日，乌克兰境内欧洲地区最大的核电厂附近遭到猛烈的炮火袭击，俄罗斯军队在同一时段向敖德萨港口附近发射导弹。

尤其令人担忧的是，乌克兰南部城市尼科波尔周日再被炮弹袭击，该地区首长雷茨尼申科（Valentyn Reznichenko ）在电报发贴称，25发炮弹袭击了尼科波尔市的5个目标，包括一处工业设施，造成3000居民断电，而隔着第聂伯河的对岸，就坐落着乌克兰的扎波罗热核电站，自今年3月以来，俄罗斯控制了该核电站。

周日，美国总统拜登、英国首相约翰逊、法国总统马克龙以及德国总理肖尔茨在一次电话会议上强调保证核电厂安全的重要性，他们还重申，对乌克兰肩负着不可动摇的责任。

俄罗斯黑海舰队驻克里米亚总部

克里米亚平静，乌东、乌南炮火加剧

据乌克兰当地政府报告，周日夜间俄罗斯从黑海方向向敖德萨地区发射了5枚巡航导弹，其中两枚被乌克兰防空系统截获，3枚击中农业目标，没有人员伤亡。

俄罗斯方面则宣称，导弹击毁了存放包括美国制造的海马斯火箭炮的武器库。

有关被俄罗斯于2014年吞并的克里米亚半岛，乌克兰总统在夜间讲话中没有表达对近期数起爆炸事件承担责任，但他说，"今年，你可在空气中感受到克里米亚，那里被占领只是暂时的，乌克兰就要回来了"。有分析家指出，克里米亚发生的爆炸，至少有一些同乌克兰军队使用了新式武器有关。

周六早晨，俄方刚刚挫败一次无人机对黑海舰队总部的袭击，但这个由俄罗斯任命的克里米亚省长发布在电报上的消息，没有得到西方的证实。

乌克兰总参谋部在脸书上的每日更新显示，过去24小时内，俄方试图在顿巴斯发动数次袭击。

在乌克兰南部，俄军成功袭击了尼古拉耶夫州的一个村庄，而尼古拉耶夫市周日早晨被多枚S300导弹袭击。

俄罗斯国防部发布的战情通告称，俄军击毁了设在赫尔松地区的两个美制M777轻型榴弹炮装置，以及在扎波罗热地区一个燃料库。

杜金之女遇害：对支持侵略的报应

有关俄罗斯极端民族主义理论家杜金之女遇炸身亡事件，周日，俄罗斯当局称，发生在莫斯科郊外的汽车爆炸事件作为袭击案调查。被认为是普京"大脑"的杜金认为，乌克兰作为民族国家并不存在。

调查人员说，将追踪各个方向的蛛丝马迹，以找到作案人，但俄罗斯外交部怀疑称，案件可能同乌克兰有关。

泽连斯基顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak ）在乌克兰电视节目中说，"当然，乌克兰同该事没有任何牵连，因为我们跟俄罗斯联邦不一样，不是一个犯罪国家。更重要的是，我们不是恐怖主义国家。"他暗示，该事件是对侵略战争支持者的报应。

用3D打印机重建乌克兰

（综合报道）

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