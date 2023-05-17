 乌克兰国防部长希望德国提供欧洲战机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2023

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时政风云

乌克兰国防部长希望德国提供欧洲战机

乌克兰国防部长雷斯尼科夫在接受德国媒体采访时，再次呼吁德国为乌克兰提供欧洲战机（Eurofighter），并表示，多个西方国家已同意提供战斗机或飞行员培训。

德国联邦国防军目前有140余架欧洲战机

德国联邦国防军目前有140余架欧洲战机

（德国之声中文网）乌克兰国防部长雷斯尼科夫（Oleksij Resnikow）提议，在所谓"战斗机联盟"的框架内，德国可以为乌克兰提供欧洲战机（Eurofighter）。"如果英国和德国把他们的欧洲战机集合起来，将会是重要的一步"，雷斯尼科夫在接受德国丰克媒体集团的报章采访时表示。

他接着表示，在向乌克兰提供主战坦克方面，包括德国的豹2（Leopard 2）坦克、美国的艾布拉姆斯（Abrams）坦克、英国的挑战者（Challenger）坦克，已经形成了一个国际联盟。"我们可以以此为样板，建立一个战斗机联盟，包括F16战机、欧洲战机和鹰狮（Gripen）战机。"后者是由瑞典萨博公司（Saab）生产的。    

雷斯尼科夫补充说，乌克兰首先欢迎德国为乌克兰飞行员提供驾驶欧洲战机的培训。他透露，丹麦和荷兰将开始培训乌克兰飞行员驾驶F16战机。此外，乌克兰还在与波兰和比利时协商有关事宜。     

他表示："与此同时，我们的英国伙伴已经同意为乌克兰飞行员提供驾驶欧洲战机的培训。我们还在与我们的瑞典朋友商讨，如何启动萨博公司的鹰狮战机的驾驶培训。"

西方战机为什么对乌克兰至关重要？

这位国防部长称，乌克兰共需要120架战斗机。"其中大部分应为F16战斗机"，他说，全世界共有5000多架此型号的战斗机。"不过，欧洲战机和鹰狮战机也会给我们带来帮助。"     

德国和英国本月中曾表示，在可预见的将来不会向乌克兰提供战斗机。英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）5月17日在与德国防长共同举行的一次新闻发布会上表示，英国所拥有的欧洲战机并不适合乌克兰的需要，并指出，短期内关键的是，让乌克兰具备其他装备能力，以达到与欧洲战机相类似的效果。

谈到乌克兰战况，雷斯尼科夫做出了乐观的表述："我们将解放所有目前被侵占的区域，直至国际承认的1991年的边界重新恢复。"这也包括被俄罗斯吞并的克里米亚半岛及卢甘斯克和顿涅茨克。他还表示，乌克兰不会攻击俄罗斯领土。"我们不需要俄罗斯的土地。我们希望同一个民主治理下的邻国，而不是与一个专制政权共处。"   

  • Deutschland | Kampfpanzer vom Typ Leopard 1

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    豹1主战坦克

    德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

  • Krauss Maffei Wegmann Flugabwehrkanonenpanzer Gepard

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    豹2坦克

    豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

  • Deutschlannd Informationslehrübung der Bundeswehr

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “黄鼠狼”步兵战车

    “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

  • Flugabwehrsystem IRIS-T SLM

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    陆基防空系统Iris-T SLM

    Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

  • Flakpanzer vom Typ Gepard

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    猎豹式自行高射炮

    猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

  • Panzerhaubitze 2000

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    PzH-2000自行榴弹炮（7台）

    Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    Mars II多管火箭发射系统

    德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

  • Biber Brückenlegepanzer

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “海狸”装甲架桥车

    装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

  • Deutschland | Soldaten mit Panzerfaust

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    铁拳三型火箭筒（3000件）

    这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

  • Deutschland | Soldat mit Stinger-Flugabwehrrakete

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “毒刺”导弹 （500件）

    “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

  • Deutschland liefert Flugabwehrraketen an die Ukraine - Strela Rakete

    德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？

    “箭-2”式便携式防空导弹（2700件）

    Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。


（法新社、德新社）

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