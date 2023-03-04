乌克兰国防部：俄军在巴赫穆特战损严重

（德国之声中文网）随着俄罗斯加强攻势，乌克兰军方一名代表警告民众，目前乘坐汽车离开东部前线城市巴赫穆特是危险的，他同时敦促当地平民采取步行的方式逃离。据美联社报道，乌克兰士兵搭起了一座浮桥以帮助留下的为数不多的民众逃到附近村庄。

乌克兰国防部长列兹尼科夫对德国《图片报》表示，俄罗斯平均每天在巴赫穆特损失“多达500名士兵”。他说，俄罗斯士兵只是莫斯科使用的“绞肉机战术”中的“炮灰”。

不过目前无法对基辅方面提供的这些伤亡数字进行独立证实。巴赫穆特地区的战事已经僵持数月，在当地作战的主要是所谓的瓦格纳雇佣兵团。在过去一段时间，该准军事组织的领导人普里戈任曾经招募了一批俄罗斯囚犯来充当士兵。而根据报道，尤其在这些囚犯雇佣兵当中，死伤的人数非常高。

据人权组织“狱中俄罗斯”（Russia Behind Bars）统计，在瓦格纳集团招募为士兵的大约5万囚犯当中，目前大概还剩1万人在前线作战。余下的4万人不是阵亡、受伤，就是被俘虏或者临阵倒戈了。

遭遇轰炸之后痛哭的乌克兰妇女

基辅方面称，莫斯科将巴赫穆特视为“具有象征意义的”重镇，所以才花费如此高的代价去进攻这座城市。一旦攻占该地，俄罗斯不仅能够扭转士气，而且还可能切断乌克兰的补给线，让俄军向顿涅茨克东部的其它乌克兰据点推进。

欧盟欲加强军援乌克兰力度

乌克兰总统泽连斯基表示，基辅方面计划在今年加强与欧盟机构之间的合作。在此之前，泽连斯基刚刚会见了到访的欧盟议会议长梅措拉（Roberta Metsola）。

“我们的任务就是积极地为乌克兰加入欧盟做好一切准备，增加对乌克兰的军援，以及加强针对俄罗斯的制裁”，泽连斯基在每日例行的视频讲话中说。

梅措拉也呼吁欧盟为乌克兰提供更多的武器。“欧盟成员国应该认真考虑为乌克兰提供战斗机的事宜”，她还表示，希望乌克兰加入欧盟的谈判最早能在今年年内启动。

顿巴斯前线的乌克兰女医师

拉脱维亚支持为乌克兰提供战斗机

拉脱维亚总理卡林斯（Krisjanis Karins）在接受德国《明镜周刊》（Der Spiegel）采访时，表示支持向乌克兰提供战斗机。他认为，西方没有理由不向乌克兰提供其所需的战斗机，走出这一步只是时间问题。

“的确，我们都想要和平。但通往和平的唯一途径就是乌克兰获胜。要让乌克兰赢得战争，就必须为它提供我们的武器”，卡林斯说。

这个与俄罗斯和白俄罗斯接壤的波罗的海国家还计划将国防预算提高到GDP的3%，高于北约2%的目标。

卡林斯强调，“作为一个前线国家”，拉脱维亚别无选择。



（美联社、德新社）

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