乌克兰喜剧演员受欢迎 大选出口民调未过半

(德国之声中文网)出口民调显示, 在3月31日的乌克兰总统大选当中，无人获得过半票数，需要进入第二轮投票。

其中，电视喜剧演员沃洛季米尔·泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)得票超过30%，遥遥领先现任总统彼得罗·波罗申科(Petro Poroshenko)所得到的18%。

2 7日晚, 出口民调显示, 政治新人泽连斯基在乌克兰总统大选中赢得了超过 3 0% 的选票, 现任总统波罗申科的得票率则低于 1 8%。前任总理季莫申科则位居第三，得到了14%的选票。

在第二轮决选当中，得票率最高的二人，泽连斯基与波罗申科将在4月21日的最终投票中再次对决。

季莫申科试图淡化出口民调的意义，认为她仍然有望打进第二轮投票: 「我呼吁选民不要在乎出口民调。」她透过当地电视台ICTV向民众说，根据她的团队所搜集的资料，她的支持率落在20.9%，排在波罗申科之前，有望进入第二轮决选。

如此不明朗的选情在历次乌克兰总统大选中并不多见。2014年，全国爆发抗议浪潮后，时任总统的亚努科维奇逃往俄罗斯。随后提前举行的总统选举中，商人出身的波罗申科在第一轮投票中就出人意料地胜出当选。不过，本次大选中，他当选连任的机会似乎并不看好。

三强鼎立 竞争激烈

大约3600万选民被呼吁参选，而候选人则有36位之多。大多数候选人的当选希望几乎为零。民调显示，有三名候选人有望进入4月21日的第二轮角逐。其中当选呼声最高的则是电视喜剧演员泽连斯基（Wolodymyr Selensky）。选前民调中，泽连斯基的支持率一直介于20%至30%之间，明显高于现任总统波罗申科和前总理季莫申科。他们两人的支持率均为17%。

演过总统的笑星泽连斯基深受年轻选民的追捧

银屏总统"假戏真做"？

泽连斯基在乌克兰是一名很受欢迎的喜剧演员，曾出演过多部喜剧小品。近期热搏的电视连续剧《人民公仆》中，他饰演了一名从学校讲台登上总统宝座的教师形象。这部戏的第三季在大选前夕刚刚播出。泽连斯基作为「半路杀出的程咬金」深受年轻选民的喜爱。相比之下，波罗申科和季莫申科则被看作是陈旧政治体制的代表。总而言之，民众期望乌克兰能够涌现出一位能够收拾残局的政坛新秀，而泽连斯基就成了众望所归的理想人物。

现任总统波罗申科丑闻缠身 连任机会不被看好

现任总统波罗申科的支持率在不断下降。现年53岁的波罗申科近期又卷入国有军火工业的腐败丑闻，名誉明显受损。此外，虽然他为乌克兰公民争取到了欧盟免签待遇，但由于物价飞涨、裙带关系盛行，民众的失望情绪仍很普遍。

季莫申科有望成为乌克兰首位女总统

现年58岁的季莫申科一旦胜选，将成为乌克兰历史上第一位女总统。但是这位女政治家的民众形象却两极分化，反对者指责她权力欲极强，为了权力可以不择手段。此外，季莫申科的一大劣势还在于，她已活跃政坛20多年，而多数选民则冀望于政治新秀。

不过，泽连申科也并没有当选的绝对优势。他的票仓似乎只局限于讲俄语的乌克兰东部和南部地区。此外，还有批评者指责泽连申科只是金融寡头克罗默斯基的"木偶"而已。虽然上述两人均对此矢口否认，但他们之间存在业务往来却是不争的事实。此外，泽连斯基被认为具有亲俄倾向，因此很有可能遭到乌克兰西部选民的抵制。

新总统任务艰巨

无论谁最终登上总统宝座，都将面临一系列艰巨的任务。除了俄乌冲突以及与此密切相关的军队现代化议题之外，新总统还必须应对腐败蔓延以及在司法和医疗保健领域推行改革的重任。

新总统还将面临的一个棘手问题是，明年开始，俄罗斯输往欧洲的天然气可能将不再通过乌克兰，这将影响基辅的国库收入，同时增加俄罗斯对乌克兰的干涉能力。

今年秋季，乌克兰将举行议会选举并产生新一届政府。因此，议会选举前，无论谁当选总统，都不会采取实质的改革步骤。