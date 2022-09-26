乌克兰和台湾深化双边交流 传北京尝试干预

（德国之声中文网）在俄乌战争进入第八个月和台海局势持续紧张之际，乌克兰和台湾之间正在逐渐形成一个过去意想不到的连结。上个月，乌克兰国会的15名议员组成了一个跨党派的友台小组，旨在促进与台湾的双边交流和联系。

乌克兰议会外交政策和议会间合作委员会主席兼友台小组发起人梅列日科（Oleksandr Merezhko）告诉德国之声，成立友台小组的举动反映了乌克兰在政治上对中国和台湾逐渐产生不同於以往的看法。他说：「事实证明，台湾在俄罗斯入侵乌克兰後，快速做出反应。台湾的立法院迅速地通过了支持乌克兰的决议，台湾政府也对俄罗斯实施严格制裁，这对乌克兰确实有帮助。此外，台湾还提供乌克兰价值数百万美元的人道主义援助。」

他补充道：「相反地，我认为中国在战争初期，在等着看俄罗斯是否能在三天内成功拿下基辅。在我看来，这是一个信号，也就是中国希望俄罗斯能斩断乌克兰政府的后路，在基辅建立一个傀儡政权。此外，中国在2月份宣布与俄罗斯建立无上限的伙伴关系，这是完全不可接受的。」

梅列日科还指责北京通过其官媒传播亲俄罗斯的论述，将战争归咎于美国，并继续购买俄罗斯石油。他说，中国此举是在资助俄罗斯的「战斗机器」。他向德国之声表示：「事实证明，中国是我们敌人的朋友。」

8月25日，台湾立法院的「台湾与乌克兰国会议员友好协会」与乌克兰国会友台小组举行了一次虚拟会议。参加该会议的台湾立法委员王婉谕告诉德国之声，乌克兰的处境让台湾回头来检视自己的状况。她说：「台湾也是一个非常小的国家，而且也跟乌克兰一样面对一个非常不友善的邻居，所以我觉得跟乌克兰建立这样的小组也蛮好的。」

部分专家认为，乌克兰国会成立友台小组的举动，应该被视为乌克兰对台湾给予的支持以及北京在外交上挺俄罗斯所做出的回应。欧洲议会前政治顾问冯儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）向德国之声表示：「中国决定与乌克兰的直接侵略者站在一起，这也让乌克兰开始疏远中国，并拉近与台湾的关系。」

她补充道：「乌克兰国会议员创建友台小组的举动表明，乌克兰人越来越明白台湾是一个同样面邻国威胁的民主国家，而台湾和乌克兰人民都认为这种威胁是存在的。这个小组的成立可能也预示着乌克兰正与欧洲国家做出一样的决策，那就是在他们越来越怀疑中国的情况下，逐渐向台湾靠拢，这也使台湾逐渐进入他们的政治话语中。」

中国尝试施压阻碍

梅列日科日前接受台湾中央社访问时表示，中国在得知乌克兰国会成立友台小组後，便试图向他施压，阻碍乌克兰国会核准该小组的成立。他向中央社表示，中国向乌克兰驻中临时代办提出交涉，并透过不同人士向他施压。

梅列日科告诉德国之声：「我们有权为了讨论一个重要议题，建立相关小组，而乌克兰国会的领袖应该在会议上公开宣布相关小组的成立。不幸的是，目前乌克兰国会尚未按惯例在全会宣布小组成立以完备程序，而且已经超过一个月了。我怀疑这是因为中国施压的缘故。」

另一位熟知详情的消息人士也告诉德国之声，北京试图阻止乌克兰国会宣布成立友台小组。该匿名人士告诉德国之声：「中国正在对我们的政府施加压力，以阻止国会宣布成立友台小组。中国在注意到我们成立友台小组後，想藉此表示担忧。」

这并不是中国政府第一次对外国加深与台湾的关系做出激烈回应。上个月，中国在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台後，在台湾周围举行了为期一周的军事演习。此前，当有外国代表团访台时，中国都曾派出大量军机飞至台湾的防空识别区。

台湾世代智库的执行长陈冠廷告诉德国之声：「外国国会代表团出访台湾没有违反前例，中国怎麽可以因为各国代表团出访台湾的次数增高，就将这些出访视为台湾挑衅中国呢？台湾没办法去介入中国怎麽想跟如何定义挑衅，我只能说这些出访没有违反前例，我觉得中国也不用过度反应。」

尽管在台湾与其他国家越来越频繁接触的情况下，中國加大他们的吓阻力道，但德国丶英国丶加拿大和丹麦等国的议会预计将在未来几个月派团访问台湾。前欧洲议会政治顾问冯儒莎告诉德国之声：「在过去两年中，台湾得到欧洲国家前所未有的支持，在这个过程中，议会外交是增进双边互动最有价值的一个途径。」

然而，台湾有部分人士也对外国代表团越来越频繁地出访台湾表示担忧。台湾前总参谋长李喜明日前告诉德国之声，虽然外国代表团访问可以反映出其他民主国家对台湾的支持，但台北更需要的是建立自己的威慑能力，而外国代表团访台无法实现这个目标。他说：「不管其他国家怎麽讲，我们应该好好来把各个分工合作的面向， 实务性的就基本的可达成的东西来讨论，而不是这种象徵性的支持。」

台湾和乌克兰关系的下一步是什么？

乌克兰国会议员梅列日科告诉德国之声，他希望效仿波兰与台湾和中国接触的模式，而在让台湾与乌克兰互设代表处将是他希望未来能实现的目标之一。他说：「我想采用波兰的模式，我希望看到台北在基辅设立代表处，而乌克兰也在台北设代表处。」

他补充道：「我赞成乌克兰向波兰一样，与台湾缔结国际协议。我也赞成双方发展包含文化丶人道主义与经济等方面的关系。我希望看到台湾在乌克兰重建的过程中，发挥作用。」

随着乌克兰各地继续经历激烈的战斗，乌克兰议会友台小组的另一位成员索夫桑（Inna Sovsun）说，台湾应该确保自身有足够的防空系统，清楚告知公众防空洞的所在位置，并继续培训其军队和预备役人员。她向德国之声表示：「这是我们在俄乌战争开始後，便一直在做的事情。我知道这是一个非常可怕的事情，但这是你们必须这麽做准备。」

至于乌克兰议员是否会考虑像其他外国议员一样访问台湾，梅列日科说，如果有一天他们能出访台湾，这将是一件正常的事情。他说：「我们都是为自己的生存而战的民主国家，当我们相互支持时，我们双方都能更强大，这也能使全世界的民主国家更加强大。」

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