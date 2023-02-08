乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运

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据乌克兰官方统计，俄乌战争至今已有超过200名乌克兰运动员和教练在战斗中丧生。乌克兰总统泽连斯基表示，若国际奥委会允许俄罗斯和白俄罗斯参加2024巴黎奥运，乌克兰将抵制比赛。
乌克兰遭受狂轰滥炸之际，是否应准许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加2024年巴黎夏季奥运会？相关的争论愈演愈烈。主办方巴黎市长安妮·伊达尔戈日前也已明确表示，她反对俄罗斯和白俄罗斯参加奥运会。
国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，这一消息引起国际政界强烈反应。35个欧洲国家在周五会议上表示，反对有条件的允许白俄罗斯和俄罗斯重新参加奥运会的计划。
英国前卫摇滚乐队Pink Floyd前成员沃特斯（Roger Waters）曾因对乌克兰战争的评论而引起关注。本周，他因在联合国安理会发表的演讲而遭到国际社会的抨击。
俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃（Kamila Valiyeva）兴奋剂事件是该国又一起有组织的体育欺诈行为吗？尽管国际奥委会不完全赞成国际体育仲裁法院的相关决定，但对以上问题的回答是否定的。
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