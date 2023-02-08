 乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2023

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时政风云

乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运

据乌克兰官方统计，俄乌战争至今已有超过200名乌克兰运动员和教练在战斗中丧生。乌克兰总统泽连斯基表示，若国际奥委会允许俄罗斯和白俄罗斯参加2024巴黎奥运，乌克兰将抵制比赛。

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