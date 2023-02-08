乌克兰呼吁禁止俄罗斯参加巴黎奥运

是否允许俄罗斯参加奥运会？欧洲政界摆出立场

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，这一消息引起国际政界强烈反应。35个欧洲国家在周五会议上表示，反对有条件的允许白俄罗斯和俄罗斯重新参加奥运会的计划。