乌克兰向西方求军援 美国暂不派舰进黑海

（德国之声中文网）德国政府发言人赛博特（ Steffen Seibert）表示，德国总理默克尔和美国总统拜登就俄乌边境紧张局势通了电话。德美领导人均呼吁莫斯科撤回在边境地带增派的军队，只有这样才能“缓和局势”。

白宫新闻发言人普萨基（ Jen Psaki）表示，拜登总统已于周二同俄罗斯总统普京通过电话，向其阐明了俄方行动可能带来的后果。此前，拜登还建议普京尽快在第三国举行高峰会谈。

乌克兰方面称，俄罗斯向边境地区集结了四万一千名兵力。而在已被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，据说俄方也增派了大约四万兵力。

莫斯科驳斥了有关向边界增兵的指责，并表示这只是一场“军事演习”。在乌克兰东部，亲俄派民兵同政府军的交火事件二月份以来明显增多。同一时期内，俄方向俄乌边境增派兵力的报道也越来越多。

乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）呼吁西方加强对乌克兰的军事支援。梅尔尼克接受德意志电台采访时表示，乌克兰当前的局势是灾难性的，俄罗斯集结军队的目的绝不仅仅是耀武扬威，而是要消灭乌克兰这个国家。梅尔尼克强调，乌克兰需要的不只是西方国家的声援，更需要获得现代化的军事装备。他表示，有必要考虑让乌克兰拥有核武器的选项。

土耳其媒体：美国军舰暂不驶入黑海

《明镜》周刊周四援引土耳其外交圈的消息称，为了避免局势进一步升级，美国方面已经叫停了向黑海派遣两艘军舰的计划。不过，迄今为止，美国方面既没有证实有过派遣军舰的计划，也没有证实取消了该计划。

来自安卡拉的消息称，美国军舰计划在黑海逗留至五月初。根据1936年签署的一项国际协定，美国军舰如果要穿过博斯普鲁斯和达达尼尔海峡，必须提前两周通报土耳其方面。根据该协定，外国军舰可以在黑海逗留三个星期。

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